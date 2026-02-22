Jhon Arias y su debut con Palmeiras; "ingreso celebrado por los hinchas"

El extremo colombiano Jhon Arias debutó este sábado con el Palmeiras y provocó un penalti en la victoria por 4-0 sobre el Capivariano, que claudicó ante el acierto de Vitor Roque, autor de dos goles, en los cuartos de final del Campeonato Paulista.

El internacional cafetero, contratación estrella del equipo de São Paulo y uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol brasileño, empezó en el banquillo y saltó al césped del Arena Barueri en el minuto 78 en lugar del atacante Allan.

Para entonces el conjunto paulista ya ganaba gracias al doblete de Vitor Roque, exjugador del FC Barcelona y Real Betis, anotado en la primera mitad del encuentro.

Bajo un tremendo aguacero, Arias tuvo tiempo para provocar un penalti en el minuto 90. El potente jugador de 28 años recibió un pase en profundidad, apuró la línea de fondo y fue arrastrado por un rival dentro del área cuando intentaba recortar.



El penalti lo transformó, sin embargo, el centrocampista Andreas Pereira.

El cuadro dirigido por el portugués Abel Ferreira marcó el cuarto tanto en el tiempo de adición por medio del delantero paraguayo Ramón Sosa.

El Palmeiras accede así a las semifinales del Campeonato Paulista, el torneo que reúne a los mejores clubes del estado de São Paulo y que se vive con una enorme pasión en la región.



Jhon Arias, elogiado por su DT, compañeros y la prensa

“Es un jugador que nos ayudará, ya vieron cómo provocó el penal. Es un dolor de cabeza, eso es lo que quiero, que tenga esa calidad. Puede jugar por dentro, hay opciones y estoy agradecido de tener a estos jugadores a mi disposición”, dijo Ferreira al comparecer antes los medios de comunicación.

'Globo Esporte' le dio una calificación de 6.5. "Debutante de la noche, el colombiano entró en el minuto 32. Participó en algunas jugadas por la banda derecha y concedió un penalti tras sufrir un corte seco en la marca y ser derribado dentro del área. Fue muy celebrado por los aficionados", fue la reseña del citado medio.

Por último, Vitor Roque también destacó lo hecho por el colombiano. “Arias es un verdadero crack; un jugador como él será de gran ayuda para el equipo. Hoy solo jugó un poquito, pero provocó un penal. La afición puede esperar muchas alegrías gracias a él”, dijo el 9 del verdao.