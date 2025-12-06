Vea el autogol de Edier Ocampo contra Inter Miami, por la final de la MLS; aquí el video

Publicidad
Este sábado 6 de diciembre, el Inter Miami se enfrentó a Whitecaps por la gran final de la MLS, en Estados Unidos.
Y para este encuentro, hubo un desafortunado hecho, que tiene a un colombiano como protagonista; se trata de Edier Ocampo, quien fue titular para el cuadro visitante.
No obstante, a los siete minutos de partido, en un intento de rechazar la pelota terminó invocándola dentro de su propia puerta. Lionel Messi y 'compañía' festejaron.
🚨 MLS PLAYOFFS FINAL! 🇺🇸— Polymarket FC (@PolymarketFC) December 6, 2025
OCAMPO OWN GOAL! INTER MIAMI LEAD! 🤯
Inter Miami 1-0 Vancouver Whitecaps
🎥 @M10GOAT pic.twitter.com/IKQMbJGnhh
