Vea el gol de Óscar Perea en el AVS vs. Rio Ave, por la Primeira Liga de Portugal

Este sábado, por la fecha 13 de la Primeira Liga de Portugal, el AVS, equipo en el que milita el colombiano Óscar Perea, cayó como local 2-1 frente al Rio Ave en el Estadio Clube Desportivo das Aves.

A los 30 minutos, Clayton abrió el marcador para los visitantes, mientras que, sobre los 50 de juego, apareció Óscar Perea, quien tras una asistencia de Guilherme Neiva, definió de zurda para enviarla al fondo de la red.

No obstante, en el tiempo de reposición, nuevamente Clayton anotó de penalti para el Rio Ave, que terminó llevándose los tres puntos.

Con su gol de hoy, Perea llegó a dos anotaciones con el AVS en los siete compromisos que ha disputado en la presente temporada.



Vea el gol de Óscar Perea con el AVS de Portugal