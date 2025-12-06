Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Óscar Perea en el AVS vs. Rio Ave, por la Primeira Liga de Portugal

Vea el gol de Óscar Perea en el AVS vs. Rio Ave, por la Primeira Liga de Portugal

El jugador colombiano dijo presente en la red contraria, pero no pudo evitar la derrota de su equipo, que se hunde en la tabla de posiciones de la Primeira Liga de Portugal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de dic, 2025
Óscar Perea, jugador colombiano del AVS de Portugal
Óscar Perea, jugador colombiano del AVS de Portugal
