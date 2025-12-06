Néstor Lorenzo: "A Portugal le quedó un poco más cómodo, pero lógicamente es el que tiene prioridad"

Néstor Lorenzo generó sus impresiones tras conocer el calendario que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026. La 'tricolor' jugará en Ciudad de México, Guadalajara y Miami, pasando de la altura al llano; el DT argentino, al servicio de la 'amarilla', no ocultó su desazón por el tema de las sedes. Además, se quejó porque, para él, beneficiaron a Portugal que lidera Cristiano Ronaldo.

Recordemos que el seleccionado nacional debutará contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el estadio Azteca, luego se verá las caras con el ganador del repechaje - Jamaica / República de Congo / Nueva Caledonia - , el martes 27 de junio, en Guadalajara, y cerrará la fase de grupos frente a los portugueses, el sábado 27 de junio en Miami.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto: AFP

"Sí, nos tenemos que mover de sede. Portugal tiene dos (partidos) en Houston y uno en Miami, le queda un poquito más cómodo, pero lógicamente es el que tiene prioridad", dijo de entrada Lorenzo en charla exclusiva con la periodista Marina Granziera, enviada especial de Gol Caracol.



Al ser consultado si Colombia tendrá como punto de concentración a Ciudad de México, el timonel sostuvo que "habrá reunión como cuerpo técnico y vamos a evaluar la logística mejor para esto, pero calculo que vamos a estar cerca de Ciudad de México, de Guadalajara o Distrito Federal. El tema es que son dos sedes, Ciudad de México sobre todo, con más altura, Guadalajara tiene menos; o sea, son dos sedes de altura cuando la mayoría de los países van a jugar en el llano; así que la preparación también va a ser distinta".

A raíz de que jugará dos compromisos en altura en el Mundial 2026, Néstor Lorenzo ve probable que el plantel 'tricolor' tenga una preparación previa en Bogotá o incluso en Guarne.

"Vamos a ver, es muy posible. Porque hay una adaptación que a pesar que sean los primeros días, los jugadores no van a estar entrenando al máximo porque vienen de poco descanso de las ligas. De todas maneras vamos a preparamos como para jugar el primer partido en el Distrito Federal, un partido que es una sede con bastante altura", complementó.

Además, con respecto a que si sus rivales sufrirán un poco el tema de la altura, zanjó que sólo se concentrarán en ellos, en hacer una buena estrategia y preparación.

"Sí, con los rivales que vamos a enfrentar no son de altura, pero vamos a ver cómo preparan ellos también. Nosotros haremos lo nuestro. También Portugal nos toca en Miami, nosotros vamos a venir de la altura al llano y al calor, ahí también tenemos esa desventaja", añadió.

Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026 Foto: AFP

Por último se refirió al desplazamiento y las horas de vuelo entre una ciudad y otra. "El tema de que haya el tiempo de distancia entre partido y partido, que la FIFA se preocupó para que no sean menos de 72 horas, que sean tres días entre partido y partido. Vamos paso a paso, pensemos en el primero en Distrito a las 10 de la noche (hora local)"