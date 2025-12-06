Síguenos en:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Néstor Lorenzo: "A Portugal le quedó un poco más cómodo, pero lógicamente es el que tiene prioridad"

Néstor Lorenzo: "A Portugal le quedó un poco más cómodo, pero lógicamente es el que tiene prioridad"

El DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló con Gol Caracol tras conocer el calendario que tendrá la 'tricolor' en el Mundial 2026. No le gustó nada que jugarán en la altura.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de dic, 2025
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
AFP

