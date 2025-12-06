Luis Díaz se pasó de revoluciones: la falta por la que fue amonestado contra Stuttgart

Luis Díaz no volverá a jugar con Bayern Múnich hasta el 21 de diciembre, cuando enfrente a Heidenheim. Y es que este sábado, en la victoria 0-5 sobre Stuttgart, fue amonestado por una infracción al minuto 61, con el fin de cortar una avance del rival, y completó las amarillas que le impedirán jugar frente a Mainz 05, el domingo 14 de dicho mes, en el Allianz Arena.

Luis Díaz, delantero colombiano, en el partido entre Bayern Múnich y Stuttgart, por la Bundesliga Getty Images

Así fue la falta de Luis Díaz, en Stuttgart vs. Bayern Múnich, por la Bundesliga