Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, como pocas veces se le ha visto: enojo y fuerte reclamo a árbitro en Bundesliga

Luis Díaz, como pocas veces se le ha visto: enojo y fuerte reclamo a árbitro en Bundesliga

Una decisión del juez central, en el partido entre Stuttgart y Bayern Múnich, no le gustó al delantero colombiano, Luis Díaz, quien se molestó, gritó y manoteó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de dic, 2025
Luis Díaz, delantero colombiano, en el partido entre Bayern Múnich y Stuttgart, por la Bundesliga
Getty Images

