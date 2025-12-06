Luis Díaz, como pocas veces se le ha visto: enojo y fuerte reclamo a árbitro en Bundesliga

Luis Díaz está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. El cambio de equipo, tras su salida de Liverpool y llegada a Bayern Múnich, no le afectó en lo más mínimo y, por el contrario, lo benefició. Hasta el momento, acumula 1.694 minutos en cancha con esta camiseta del conjunto teutón, repartidos en 21 partidos, entre la Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa.

De igual manera, el guajiro ha marcado 12 goles y brindado siete asistencias, siendo uno de los jugadores más importantes en el frente de ataque. Razón por la que es habitual titular, tras ganarse la confianza del entrenador, Vincent Kompany. Y es que se ha contagiado de la intensidad del fútbol alemán, aportando en materia ofensiva y defensiva, por la banda izquierda, que es donde mejor rinde.

Sin embargo, por momentos se pasa de revoluciones y así le vio este sábado 6 de diciembre, en medio del partido contra Stuttgart, por la fecha 13 de la Bundesliga. Cuando transcurría el minuto 57, se hizo con el balón, emprendió una larga carrera y cuando entró al área rival, recibió la marca de un rival. Intentó rematar, pero no fue posible y se desvaneció la opción de inflar las redes para el 'cafetero'.

El árbitro sancionó saque de puerta y esa decisión no le gustó a Luis Díaz. Hubo reclamos, molestia, gritos y hasta alzó los brazos en señal de protesta. Esa clase de actitudes son poco habituales en el colombiano, pero se le veía seguro de que era tiro de esquina. Al final, la decisión se mantuvo, nada cambió y se reanudó el compromiso sin inconvenientes, con un saque del guardameta rival.



Luis Díaz, jugador colombiano, en la victoria de Bayern Múnich sobre Stuttgart, por la Bundesliga Getty Images

Vea el enojo de Luis Díaz, en Stuttgart vs. Bayern Múnich, por la Bundesliga

