Este domingo 22 de noviembre, Atlhetico Paranaense venció por 4-2 frente a Remo en la jornada 36 del Brasileirao; con dos colombianos como protagonistas.
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Primero fue Steven Mendoza para anotar el primer tanto del juego; sin embargo, Kerwin Vargas no se quedó atrás.
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El 'cafetero' apareció como un nueve más para ir a buscar la pelota en el área rival. Y así fue, casi que anotando sin querer queriendo el segundo gol de Paranaense.
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Vea el gol de Kerwin Vargas con Athletico Paranaense:
Athletico 2x0 Remo— Diário de Torcedor (@DiarioGols) November 22, 2026
⚽ Kerwin Vargas
🏆 Brasileirão | 36ª rodada pic.twitter.com/DPE4uoDyTQ