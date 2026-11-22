Este domingo 22 de noviembre, Atlhetico Paranaense venció por 4-2 frente a Remo en la jornada 36 del Brasileirao; con dos colombianos como protagonistas.

Primero fue Steven Mendoza para anotar el primer tanto del juego; sin embargo, Kerwin Vargas no se quedó atrás.

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El 'cafetero' apareció como un nueve más para ir a buscar la pelota en el área rival. Y así fue, casi que anotando sin querer queriendo el segundo gol de Paranaense.

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Vea el gol de Kerwin Vargas con Athletico Paranaense: