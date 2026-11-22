Este domingo, Athletico Paranaense recibió a Remo en condición de local, por el duelo correspondiente a la jornada 36 en el Brasileirao.
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Y el colombiano Steven Mendoza fue gran figura, anotando el gol, con el que inició el importante triunfo de su equipo.
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Tras una pelota que quedó viva en el centro del área rival, Mendoza apareció con un remate potente frente al arco, que se hizo inatajable para el guardameta de Remo.
Athletico 1x0 Remo— Diário de Torcedor (@DiarioGols) November 22, 2026
⚽ Steven Mendoza
🏆 Brasileirão | 36ª rodada pic.twitter.com/OwiHjG0TBy
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