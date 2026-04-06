Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Richard Ríos en Casa Pia vs. Benfica, por la Liga de Portugal

Vea el gol de Richard Ríos en Casa Pia vs. Benfica, por la Liga de Portugal

Este lunes, Benfica empató 1-1 en su visita a Casa Pia con protagonismo del colombiano Richard Ríos, quien anotó el único tanto de los 'rojos'. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
Comparta en:
Richard Ríos celebrando su gol contra Casa Pia.
Richard Ríos celebrando su gol contra Casa Pia.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad