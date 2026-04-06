La jornada 28 de la Liga de Portugal cerró su telón este lunes 6 de abril con el empate 1-1 entre Casa Pia y Benfica. El juego tuvo el protagonismo del volante colombiano Richard Ríos, quien anotó el gol de los 'rojos'.

A los 68 minutos, Benfico cobró un tiro de esquina, Andreas Schjelderup bajó la pelota de cabeza y Ríos definió de 'palomita' para poner en ventaja a su club.

Al 78', Rafael Brito puso la paridad y amargó la noche de los de Lisboa.

Vea el gol de Richard Ríos en Casa Pia vs. Benfica, por la Liga de Portugal



🇵🇹🔴 Casa Pia 0-1 Benfica | Liga Portugal



RICHARD RÍOS ABRE EL MARCADOR PARA LAS ÁGUILAS



El colombiano suma 4 G/A en sus últimos 3 JUEGOS por liga 🇨🇴🔥pic.twitter.com/1PQK58O0ef — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 6, 2026