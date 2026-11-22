Con la consecución este domingo de las Finales ATP, la primera vez que conquista este torneo, el español Carlos Alcaraz completa otro de los grandes objetivos de su carrera y añade a su extenso palmarés uno de los títulos más prestigiosos del circuito. ¿Qué otros títulos grandes faltan en su colección?

El murciano venció en dos sets (6-2, 7-6 (7) al alemán Alexander Zverev, número uno, en una final en la que brilló en el primer set y supo sufrir en el segundo para ganar uno de los pocos grandes títulos que le quedan.

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Los cuatro Grand Slam, una colección completa

El Abierto de Australia era la única pieza que le faltaba en los cuatro grandes torneos del calendario. Alcaraz la conquistó en febrero de 2026, al derrotar al serbio Novak Djokovic en la final de Melbourne, y completó así el Grand Slam en su carrera con 22 años, como el jugador más joven de la historia en conseguirlo en la era abierta.

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El murciano cuenta con dos títulos de Roland Garros (2024 y 2025), dos de Wimbledon (2023 y 2024), dos del Abierto de Estados Unidos (2022 y 2025) y uno de Australia (2026). En total, siete grandes, repartidos entre las cuatro superficies y escenarios más importantes del tenis.



Carlos Alcaraz, tenista español, se coronó campeón de las ATP Finals 2026 AFP

Masters 1000... solo dos pendientes

A esos títulos suma nueve trofeos de categoría Masters 1.000. Ha ganado dos veces Indian Wells (2023 y 2024) y Madrid (2022 y 2023), además de Miami (2022), Montecarlo (2025), Roma (2025), Cincinnati (2025) y París (2026).

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Con la conquista del torneo parisino el pasado 8 de noviembre, Alcaraz completó su colección de grandes títulos pendientes en esta categoría, salvo dos torneos: Canadá y Shanghái.

Carlos Alcaraz, jugador español de tenis, ganó las ATP Finals 2026 AFP

La plata olímpica y la Copa Davis, asignaturas pendientes

En los Juegos Olímpicos de París 2024, el español se quedó a las puertas del oro. Perdió la final individual ante Novak Djokovic y tuvo que conformarse con la medalla de plata, por lo que el título olímpico sigue siendo uno de los grandes objetivos de su carrera.

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También tiene pendiente conquistar la Copa Davis con España, una competición que no forma parte de los grandes títulos individuales del circuito, pero que figura entre sus objetivos deportivos.

Alocado festejo de Carlos Alcaraz, tras ganar las ATP Finals 2026 AFP

Entonces... ¿qué le falta?

Tras ganar las Finales ATP, Alcaraz ya cuenta con los cuatro Grand Slam y el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada. También ha levantado nueve Masters 1.000.

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Su lista de grandes retos pendientes queda reducida, por tanto, a dos Masters 1.000 -Canadá y Shanghái- y, especialmente, al oro olímpico, después de la plata conseguida en París.

A sus 23 años, el murciano ha completado buena parte de los grandes desafíos del tenis mundial, aunque todavía tiene margen para seguir ampliando un palmarés que ya incluye algunos de los títulos más importantes de este deporte.

Carlos Alcaraz, tenista español AFP

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Los ATP 500 y ATP 250

En las categorías inferiores del circuito, Alcaraz ha conquistado varios títulos ATP 500, entre ellos los de Barcelona (2022 y 2023), Queen’s (2023 y 2025), Río de Janeiro (2022) y Hamburgo (2022). En total, levantó once en este nivel.

En los ATP 250, el murciano estrenó su palmarés en Umag (2021), antes de conquistar también el torneo de Buenos Aires (2023).

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También se suman las dos Laver Cup, en 2024, celebrada en Berlín, y la de 2026, en Londres.