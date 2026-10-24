Vea el golazo de Jhon Córdoba, en Krasnodar vs Baltika, por la Liga de Rusia

Krasnodar se fue al descanso del partido contra Baltika, este sábado, ganando parcialmente 1-0 gracias a un golazo del delantero colombiano Jhon Córdoba, al minuto 30 del compromiso.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
Tras un centro de Ilya Vakhania, la pelota la recibió el chocoano, quien a pesar de tener la marca de un defensor rival, aguantó, puso la fuerza, controló y en el piso sacó un remate potente para adelantar a su equipo.
Publicidad
Es el cuarto gol en el tramo inicial de Krasnodar en la Liga de Rusia, luego de 8 fechas disputadas en el campeonato. También le anotó a Lokomotiv Moscú, Zenit y Krylya Sovetov.
Publicidad
Acá el gol de Jhon Córdoba en Krasnodar vs Baltika, en Liga de Rusia:
1-0 Cordoba— RPL Sky (@RPLNews_eng) October 24, 2026
(https://t.co/MMdDkQGd4M) pic.twitter.com/oiE036F2Tr