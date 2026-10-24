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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Jhon Córdoba, en Krasnodar vs Baltika, por la Liga de Rusia

Vea el golazo de Jhon Córdoba, en Krasnodar vs Baltika, por la Liga de Rusia

El delantero colombiano Jhon Córdoba anotó el primer gol de la noche, este sábado, en el partido de su equipo, mostrando su potencia y definición.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Jhon Córdoba Krasnodar
Jhon Córdoba, colombiano en el Krasnodar de Rusia - Foto:
Krasnodar Oficial

Krasnodar se fue al descanso del partido contra Baltika, este sábado, ganando parcialmente 1-0 gracias a un golazo del delantero colombiano Jhon Córdoba, al minuto 30 del compromiso.

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Tras un centro de Ilya Vakhania, la pelota la recibió el chocoano, quien a pesar de tener la marca de un defensor rival, aguantó, puso la fuerza, controló y en el piso sacó un remate potente para adelantar a su equipo.

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Es el cuarto gol en el tramo inicial de Krasnodar en la Liga de Rusia, luego de 8 fechas disputadas en el campeonato. También le anotó a Lokomotiv Moscú, Zenit y Krylya Sovetov.

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Acá el gol de Jhon Córdoba en Krasnodar vs Baltika, en Liga de Rusia:

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