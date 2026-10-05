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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Daniel Muñoz elogió a las "nuevas caras" de la Selección Colombia; "es grato para uno"

Daniel Muñoz elogió a las "nuevas caras" de la Selección Colombia; "es grato para uno"

Siendo uno de los más experimentados y habituales en las convocatorias de Néstor Lorenzo, el lateral derecho, Daniel Muñoz, habló de los jugadores más jóvenes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, en partido preparatorio
Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, en partido preparatorio
AFP

La Selección Colombia afrontará este martes 6 de octubre un nuevo compromiso en la fecha FIFA, esta vez frente a Perú. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega después de empatar 1-1 contra México y caer 0-1 frente a Paraguay, pero más allá de los resultados, estos partidos también han servido para darle espacio a nuevos jugadores dentro del proceso.

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Precisamente, uno de los futbolistas habituales que continúa acompañando esta renovación es Daniel Muñoz. El lateral derecho habló en la previa del partido con 'los incas' y entregó su balance de lo que ha dejado esta convocatoria, destacando especialmente la llegada de nuevos nombres al combinado nacional.

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Para el defensa, el resultado de los partidos no es el único elemento que debe tenerse en cuenta al momento de evaluar el trabajo realizado. La posibilidad de observar nuevos jugadores y ver cómo se adaptan al grupo también representa un aspecto importante.

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"El balance, más allá de los resultados, es positivo, con muchas caras nuevas, chicos que vienen por primera vez y es grato para uno ver cómo se entrenan, escuchan y ponen todo a disposición del equipo", aseguró.

Las palabras del jugador reflejan uno de los objetivos que ha tenido Lorenzo durante esta etapa: ampliar las alternativas de la Selección Colombia y permitir que futbolistas que todavía no habían tenido protagonismo internacional comiencen a familiarizarse con la dinámica del equipo.

Daniel Muñoz Selección Colombia
Daniel Muñoz con la Selección Colombia
AFP

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Daniel Muñoz también hizo énfasis en la importancia de mantener la confianza y el compromiso dentro del grupo. "Eso es lo más importante para todos. Esperamos y confiamos que, el día de mañana, podamos terminar esto con un balance positivo", añadió.

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La Selección Colombia buscará así darle vuelta a una fecha FIFA que, aunque dejó resultados que no fueron los esperados, también permitió observar nuevas alternativas y seguir construyendo el equipo de cara a los próximos retos.

Para Muñoz, el proceso no puede medirse únicamente por el marcador. La aparición de nuevos talentos, su adaptación al grupo y la disposición mostrada durante los entrenamientos también hacen parte de un balance que, desde el interior del vestuario, consideran positivo.

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