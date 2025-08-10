Orlando City se enfrentó a Inter Miami por la MLS de los Estados Unidos y el colombiano Luis Muriel no solamente marcó doblete, sino que también asistió.

A los 58 minutos, lanzó una pelota en profundidad para Martín Ojeda, quien enganchó y sacó un zurdazo para anotarle el tercer tanto al equipo que no pudo contar con Lionel Messi por lesión.



Vea la asistencia de Luis Muriel en Orlando City vs. Inter Miami, por la MLS