Actualizado: agosto 10, 2025 09:00 p. m.
Gol Caracol Colombianos en el exterior Vea la asistencia de Luis Muriel en Orlando City vs. Inter Miami, por la MLS
Orlando City se enfrentó a Inter Miami por la MLS de los Estados Unidos y el colombiano Luis Muriel no solamente marcó doblete, sino que también asistió.
A los 58 minutos, lanzó una pelota en profundidad para Martín Ojeda, quien enganchó y sacó un zurdazo para anotarle el tercer tanto al equipo que no pudo contar con Lionel Messi por lesión.
♨️ MARTIN OJEDA ♨️— Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025
Is anyone hotter? 14 goals + 14 assists in MLS so far this year. pic.twitter.com/WD56xseAS8