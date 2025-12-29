En Turquía le buscan acompañante a Jhon Durán; "necesitamos un jugador que pueda jugar a su lado"

En territorio turco ya no le buscan reemplazo a Jhon Durán, sino otro delantero que lo pueda acompañar en la zona de ataque. La prensa de ese país habló de uno de los posibles fichajes del Fenerbahce, y en la conversación salió el nombre del colombiano, pero no para pedir su salida, sino para mencionar que los dirigentes de su equipo deberían buscar un jugador que pueda jugar junto a él.

En el programa turco '343' se discutió sobre la posible llegada del noruego Alexander Sorloth a 'los canarios amarillos' y en medio del debate hablaron de Durán. El periodista Murat Asik afirmó:

"No soy fan de Sørloth. No es el tipo de jugador que aporta inmediatamente en todos los equipos a los que va. No ha aportado nada en ninguno de sus dos equipos. Como Jhon Durán no será suplente, necesitamos un jugador que pueda jugar a su lado". De acuerdo con el comunicador, el exAl Nassr tendría el puesto fijo en la titular del entrenador Domenico Tedesco, y habría que buscarle un compañero que ayude a su equipo a marcar más goles.

🗣️ Murat Aşık:

"Ben Sørloth'cu değilim. Her gittiği takımda hemen katkı yapan bir oyuncu değil. İki takımda hiç katkısı yok. Jhon Duran yedek olmayacağı için onunla birlikte oynayabilecek bir oyuncu gerekiyor." pic.twitter.com/yEWFxoYMVx https://t.co/Y3Pq4ew4Qv — FF TV (@FFTVofficial) December 28, 2025

El antioqueño poco a poco se ha ganado la confianza de su técnico, por lo que la prensa ya lo estaría viendo como una opción fija en el esquema del Fenerbahce. Durante la temporada, ha jugado en 15 ocasiones, repartidas en 731 minutos, en los que anotado cuatro veces y ha repartido tres asistencias, números que no han sido los esperados desde que se anunció su cesión en el mercado de verano, pero que han ido creciendo con el pasar de los partidos.



Jhon Durán Fenerbahce - Foto: Getty Images

Desde su vuelta a las canchas tras un periodo de una lesión sufrida en la eliminación de su equipo de la Champions League a manos de Benfica en el mes de agosto, el 'cafetero' ha ido ganando terreno en la consideración del cuerpo tecnico de su club, al punto de ser titular en los últimos tres juegos de liga, frente al Basaksehir, Konyaspor y Eyupspor. Frente al segundo rival dio un pase para gol y en el último encuentro anotó el tercer tanto con el que su equipo selló el triunfo 3-0 en condición de visitante, por lo que los medios de comunicación turcos ya no piden que abandone el equipo sino que lo puedan ayudar con otro atacante que mejore aún más la ofensiva del Fenerbahce, que aspira a levantar la liga después de varios años y llegar lejos en la Europa League.