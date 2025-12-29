Indignación por jugada con Richard Ríos involucrado en Portugal; hablan de “vergüenza y robo”

Benfica cerró el 2025 con un amargo empate 2-2 contra el Braga, en un partido en el que el colombiano Richard Ríos fue protagonista por un error que terminó en gol del rival, pero también por una gran jugada en ofensiva, que era el triunfo de las 'águilas', pero que la anularon y ha generado malestar en territorio luso, en medio de la lucha por el título de la liga de ese país.

Al minuto 74 se dio la comentada acción que causó polémica e indignación en las huestes del elenco de Lisboa en el que juega el mediocampista antioqueño, cuando él remató y exigió al arquero. En el rebote un defensor tomó la pelota y Ríos Montoya fue a presionarlo, ganó la posesión e hizo una asistencia para lo que era el 3-2 a favor. Sin embargo, no lo valieron por supuesta falta del 'cafetero', algo que no se ve claro.



Indignación por jugada de gol de Benfica, con Richard Ríos

El propio presidente del popular club portugués, Rui Costa, salió a hablar luego del partido del domingo y afirmó de forma contundente que "hay un gol anulado que aún necesita explicación; no le encuentro explicación", opinando que "en el 3-2 no me pareció falta en absoluto. Acabamos perdiendo dos puntos más cuando ese gol podría habernos dado la victoria".

Richard Ríos não só faz falta com o braço, como também com a sua perna esquerda atinge a perna direita do jogador bracarense. Falta clara! Ainda assim Mourinho diz que ganhou. Dêem-lhe os comprimidos pic.twitter.com/J5FhEhxRmK — Porto Total (@TotalPorto) December 28, 2025

Por la misma línea el dirigente aseveró que "estoy aquí en mi calidad de presidente del Benfica. Fue un gol completamente legítimo que habría dado la vuelta al partido, y fue anulado de una forma absolutamente increíble", pero también hizo un llamado a las discutidas acciones que se vienen dando y los viene perjudicando. "El Benfica seguirá cuestionando lo que ha estado sucediendo en el fútbol portugués, cuestionando errores como estos y, como bien dijo António Salvador, si hay árbitros en condiciones de seguir dirigiendo", agregó.

José Mourinho no se iba a quedar atrás y fiel a su manera, irónico, declaró que para él todo era legal y que en su mente ganaron 3-2 el encuentro frente al Braga. "Ganamos 3-2. Vi nuestro tercer gol desde el banquillo, con la duda de la distancia, pero estando en el banquillo lo vi una y otra vez, probablemente en el mismo monitor que miraba el VAR, un gol limpio. Ganamos, una gran victoria, ganamos, ganamos", declaró de forma polémica el DT.



Richard Ríos, jugador colombiano del Benfica AFP

Pero es tanta la indignación que ha causado este gol anulado luego de la buena jugada de Richard Ríos, que el argentino Eduardo 'Toto' Salvio, quien fue referente en el Benfica, se reportó en las redes sociales y catalogó lo sucedido como algo "¡Qué vergüenza! ¡Qué robo! Siempre Benfica", mostrando su apoyo a dicho hecho que afectó al cuadro de las 'águilas'.