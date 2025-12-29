Miguel Ángel Borja, sin cupo en el Cruz Azul; no lo dejaron ni firmar camisetas

Miguel Ángel Borja arribó a Ciudad de México para presentar pruebas físicas y médicas con el Cruz Azul, club con el que firmaría por 2 temporadas en caso de que su situación se clarifique.

Sin embargo, la tensión se vio desde los primeros minutos del atacante en suelo ‘azteca’, donde fue esperado por un enjambre de periodistas, custodios del club ‘cementero’ y algunos aficionados que pretendían quedarse con algún recuerdo suyo.

De hecho, hay más incertidumbre que certezas con su vinculación, ya que en la escuadra azul no habría plaza disponible para él y por ello aún se especula sobre lo que podría pasar con el popular ‘Colibrí’, que salió de River Plate de Argentina luego de 4 temporadas en las que hizo 62 anotaciones y tras la cuales su contrato no fue renovado.



Miguel Ángel Borja, sin cupo ni autógrafos en Cruz Azul

De acuerdo con información publicada por el diario deportivo Récord de México, el artillero de 32 años de edad no tiene habilitada casilla de extranjero en el que sería su nuevo equipo.

“‘La Máquina’ tiene ocupadas las nueve plazas. Por lo tanto, tiene que acomodar a un jugador no nacido en el país para así registrar a Borja”, apuntó el medio.



En consecuencia, el periódico especuló con la salida del volante argentino Lorenzo Faravelli o del mediocampista polaco Mateusz Bogusz y explicó que “hasta que no pase eso, el cuadro celeste no puede registrar al colombiano, a menos que baje a un foráneo a la categoría sub-23”.

Sin embargo, el enredo no para ahí, ya que cuando el ariete ‘cafetero’ aterrizó el territorio mexicano, no se le permitió que firmara autógrafos, pues se argumenta que esto lo debería hacer cuando sea oficialmente jugador del Cruz Azul, con el que firmaría vinculación del primero de enero de 2026 en adelante.

En su llegada a la CDMX, a Miguel Borja se le negó firmar playeras de Cruz Azul por gente del staff celeste. Primero porque son "aficionados" que revenden firmas ya conocidos en aeropuertos y segundo porque el delantero sigue con contrato vigente con River Plate. @estoenlinea pic.twitter.com/3dQfjGI2Hf — Rubén Beristáin (@Ruben_Beristain) December 29, 2025

Además, se dijo que algunos de los presuntos fanáticos que se acercaron a él, no eran hinchas, sino oportunistas que querrían una firma suya para sacar lucro de ella.

Lo cierto es que mientras Borja trata de cerrar su fichaje y presenta exámenes, el equipo se alista para iniciar pretemporada el lunes 5 de enero de 2026.