Gol Caracol

Tragedia en el fútbol africano; jugador se desplomó en la cancha luego de tragarse una moneda

El hecho ocurrió en la Liga de Burundi, donde el futbolista habría ingerido de manera accidental una moneda que llevaba debajo de la lengua como parte de un ritual tradicional de ese país.

Por: Javier García
Actualizado: 29 de dic, 2025
Murió Igiraneza Aimé Gueric
Murió Igiraneza Aimé Gueric
MTV

