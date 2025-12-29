Tragedia en el fútbol africano; jugador se desplomó en la cancha luego de tragarse una moneda

El fútbol africano se encuentra de luto tras la trágica muerte de Igiraneza Aimé Gueric, futbolista del Les Guêpiers du Lac, club de la segunda división de Burundi. El deceso ocurrió el 20 de diciembre, en pleno partido frente al LLB Amasipiri Never Give Up, correspondiente a la quinta jornada de la Ligue Nationale B, generando profunda conmoción en el ámbito deportivo del país.

Según reportes de la prensa local, el jugador se desplomó repentinamente en el terreno de juego luego de ingerir, al parecer de manera accidental, un ‘gris-gris’, un amuleto tradicional vinculado a rituales de brujería y prácticas de hechicería, que llevaba oculto debajo de la lengua.

🇧🇮 Tragedi sepak bola Burundi

⁰Igiraneza Aime Gueric, pemain divisi dua, meninggal dunia saat pertandingan setelah diduga menelan koin yang disimpan di mulutnya.



Koin tersebut diyakini sebagai bagian dari ritual/jimat kepercayaan.

Federasi belum memberi penjelasan detail… pic.twitter.com/PTHkfbmWjO — PAPAN TENGAH (@papantengah) December 24, 2025

En un comunicado oficial, la Federación de Fútbol de Burundi (FFB) confirmó que el jugador perdió la vida mientras era trasladado al hospital, pese a la rápida atención recibida en el lugar de los hechos.



Asimismo, la FFB expresó su profundo pesar por lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a los familiares del jugador, a su club y a toda la comunidad futbolística del país.

Publicidad

“En momentos tan dolorosos como este, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia biológica de Igiraneza Aimé Gueric, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la familia del fútbol burundiano”, señaló la federación en su pronunciamiento oficial.

Según informó 'RMC Sport', Igiraneza Aimé Gueric no era la primera vez que realizaba este ritual durante un partido de fútbol, ya que se trataba de una costumbre que el jugador utilizaba para atraer la suerte, aunque en varias ocasiones negó recurrir a este método.