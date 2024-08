Comienza la segunda era de Marcelo Gallardo con River Plate: el rival, el líder Huracán

Marcelo Gallardo, el entrenador más exitoso de la historia de River Plate, comenzará su segundo ciclo al frente del club de la banda roja cuando se enfrente con Huracán, el puntero, en el cotejo más importante de la décima fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino que se disputará este fin de semana.

Entre 2014 y fines de 2022, Gallardo tuvo una etapa histórica como conductor de River, con el que obtuvo 14 títulos, incluidas dos Copas Libertadores (2015 y 2018), que lo convirtieron en uno de los máximos ídolos del club millonario.

La vuelta de Gallardo se produce luego de la salida de Martín Demichelis, el DT que logró tres títulos en los casi 20 meses que estuvo en River, pero una serie de resultados discretos lo empujó a la renuncia.

"No hace mucho que me fui [a fines de 2022], pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo River me hace sentir en casa. Tenemos que recuperar el espíritu de club y de equipo, y el deseo de seguir construyendo. Si nos va muy bien a todos, vamos a ser felices", expresó el entrenador en su presentación.

La vuelta de 'Napoleón', como se lo conoce a Gallardo, despertó un fuerte interés y River anunció que agotó las 85.000 entradas para el partido de la noche del sábado, que además antecede al esperado cruce de octavos de final de la Copa Libertadores –el gran objetivo de la temporada- frente a Talleres de Córdoba.

En su vuelta a River, Gallardo intentará derrumbar a Huracán, puntero del campeonato luego de nueve jornadas, y el último invicto del certamen, sostenido en un andamiaje colectivo que le permite ser el equipo de la valla menos vencida con apenas tres tantos recibidas.

Marcelo Gallardo, exentrenador de River Plate Foto: AFP

El Globo, que además perdió a su artillero Ignacio Pussetto, transferido al Pumas UNAM de México, atraviesa una serie partidos a modo de examen, ya que igualó el clásico ante su archirrival San Lorenzo, venció a Rosario Central como visitante, y empató con el escolta Racing, y tratará de aguar la fiesta que River tiene preparada.

Argentinos y Sarmiento abren la fecha el jueves, mientras que el viernes se miden Riestra-Lanús, Barracas Central-Talleres, Belgrano-Unión y Racing-Gimnasia y Esgrima, y el sábado continuará con San Lorenzo-Atlético Tucumán, el clásico Rosario Central-Newell's, Independiente Rivadavia-Boca, y River-Huracán.

El domingo será el turno de Central Córdoba-Defensa y Justicia, Instituto-Platense, Banfield-Vélez y Estudiantes-Independiente, y el cierre será en la noche del lunes con Tigre-Godoy Cruz.