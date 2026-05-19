Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores, tras Coquimbo 3-0 Tolima

Deportes Tolima tuvo este martes un duro traspié en la Copa Libertadores de América, tras haber caído goleado 3-0 en su visita al Coquimbo Unido en el marco de la quinta jornada del grupo B. Los dirigidos por Lucas González se vieron superados ampliamente por su rival, que supo liquidar pronto en el tablero, incluso el mismo pudo ser más abultado.

El conjunto 'pijao' llegó al compromiso en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso empatado en puntos con el elenco chileno (7 enteros) y con un resultado positivo, prácticamente, se aseguraba un lugar en la siguiente ronda del máximo torneo de clubes del continente. No obstante, Coquimbo mostró sus cartas en ofensiva de entrada, primero con la media distancia, probando al arquero Neto Volpi. También apostó al fútbol directo con sus hombres desequilibrantes en el frente de ataque.

Así fue como llegó el primer gol de Coquimbo a los 26 minutos y fue obra de Manuel Fernández para el festejo de los dueños de casa.



Luego, los 'piratas' volvieron a inflar la red, pero en esta ocasión el tanto no subió al tanteador por fuera de lugar. Pero en la adición de la primera parte, los conducidos por Hernán Caputto ahora sí lograron celebrar; Cristian Zavala marcó el 2-0.

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Para la parte complementaria, Tolima hizo variantes en pro de lograr el descuento, pero Coquimbo se plantó 'firme' y no dejó elaborar ninguna jugada a la escuadra colombiana. Y cuando los locales iban al ataque complicaron a Volpi bajo los tres palos.

El 3-0 se firmó al 54 de juego a través de Nicolas Johansen.

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Tolima intentó reaccionar sobre el final y llegó al arco custodiado por Gonzalo Flores, quien ingresó al 71 por la lesión de Diego Sánchez Carvajal.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores, tras Coquimbo Unido 3-0 Tolima