Diego Novoa y un error insólito en Sao Paulo vs Millonarios; fue gol para los brasileños

Millonarios comenzó perdiendo de forma tempranera contra Sao Paulo, cuando apenas iban 8 minutos de juego, en especial por un error de su arquero Diego Novoa, que le costó irse 1-0 abajo en el marcador.

Tras un remate potente de Luciano, que no se veía un gran problema para el guardameta de los 'embajadores', se le terminó soltando de las manos y terminó al fondo de la red. Las cámaras enfocaron el lamento del golero.

Durante el actual semestre Millonarios no ha logrado consolidar un arquero de alto nivel, con varios errores de Diego Novoa, pero también del uruguayo Guillermo de Amores.

Así fue el error de Diego Novoa en gol de Sao Paulo vs Millonarios:

¡AY ARQUERO! Luciano le pegó desde afuera del área, a Novoa se le escapó y San Pablo se pone en ventaja en Brasil.



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