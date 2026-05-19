Novedad de última hora con Achraf Hakimi; PSG y Marruecos están al pendiente

El lateral marroquí del PSG, Achraf Hakimi, volverá esta semana a los entrenamientos con su equipo, tras la lesión que sufrió hace semanas atrás, y apunta a ser titular en su equipo en la final de la Champions League contra el Arsenal, el próximo sábado 30 de mayo.

Así lo indicó este martes el diario 'L'Équipe', que señala que el jugador ha respetado los plazos de recuperación de la lesión que sufrió contra el Bayern Múnich, club donde milita el colombiano Luis Díaz, el pasado 28 de abril.

Hakimi no ha forzado, pero la lesión parece menos grave de la que en otoño pasado estuvo a punto de costarle su participación en la Copa África de Naciones, que finalmente pudo disputar con Marruecos, donde alcanzó la final.

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El objetivo del futbolista marroquí sería no forzar de nuevo y solo volver para disputará la final del campeonato que se disputara en Budapest si está en buenas condiciones, con la voluntad de no dañar sus opciones de jugar el Mundial 2026 , que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá con su selección.

El defensor del PSG, Hakimi se lesionó en la ida de la semifinal de la Champions League contra Bayern y no pudo disputar la vuelta del encuentro en Múnich, pero todo apunta a que podrá estar en la final, en la que el PSG busca su segundo triunfo consecutivo en la máxima competición continental.

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Entre tanto, con la reincorporación del jugador en el equipo del técnico español Luis Enrique, supone un cambio de idea de juego para la final del torneo en Puskás Aréna de Budapest. El futbolista apunta a estar presente y ganar por segundo año consecutivo la final de la Champions League con su equipo el PSG y llegar a la cita del Mundial 2026.

¿A qué hora es la final de la Champions League entre PSG vs. Arsenal?

El calendario indica que la definición entre parisinosy 'gunners' será el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna y con un horario establecido para Colombia de las 11:00 de la mañana.