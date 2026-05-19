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DT de la Selección Ecuador y el por qué no ha revelado el listado para el Mundial 2026

Sebastián Beccacece habló del propósito que tiene la Selección Ecuador en el Mundial 2026 y además entregó detalles de la nómina definitiva que representará a la 'tri' en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: EFE
Actualizado: 19 de may, 2026
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Sebastián Beccacece, director técnico de la Selección Ecuador.

El director técnico de la Selección Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, aseveró este martes que esperará hasta el 1 de junio, máximo plazo que da la FIFA, para dar la lista definitiva de jugadores para disputar el Mundial 2026.

"Nos consideramos prudentes para esperar hasta el último día que permite el reglamento para dar la lista definitiva, porque se tiene todavía tantos juegos por delante y habrá que esperar para no tener que modificar, pero se espera no tener que llegar a eso", expresó el técnico.

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A su vez, también aseguró que el propósito de Ecuador será llegar a la final.

"Ecuador irá enfocado partido a partido a sabiendas que solo jugó hasta cuatro partidos en un Mundial. El propósito actual será jugar los ocho partidos, con objetivos, metas y sueños claros, ordenando la energía colectiva e individual" de los ecuatorianos, resaltó Beccacece en rueda de prensa.

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El seleccionador cree que Ecuador ya se contagió de esa ilusión. "Me hacen sentir eso en la calle. Noto la fe, la convicción que la transmiten los jugadores como protagonistas por lo que están haciendo con sus clubes", señaló el entrenador.

"Tenemos que romper ciertas barreras y a eso vamos al Mundial, a conseguir cosas que nunca se han conseguido, asumiendo la responsabilidad, para eso tenemos un trabajo y como conductor, (tengo que) equilibrar esas emociones".

La formación titular de Selección Ecuador en el duelo de preparación contra Marruecos.

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Según Beccacece, el plan de Ecuador será ir partido a partido, con la seguridad que se puede competir contra cualquier selección, "dejándonos llevar por el sentimiento, por el corazón, porque podemos hacer historia, aplicando menos cabeza y más corazón".

Indicó que la expectativa que hoy se vive en Ecuador previo al Mundial es el resultado del sentimiento con que trabajaron sus futbolistas para llegar hasta esta instancia.

"Hoy sabemos que debemos rendir nuevos exámenes para hacer el mejor Mundial de la historia para Ecuador", apuntó el argentino, a sabiendas de que el mejor resultado de la 'Tri' en una Copa del Mundo fueron los octavos de final de Alemania 2006.

Destacó que en los últimos partidos "Ecuador mejoró en ataque, con jugadores que están convirtiendo con sus equipos", y que tiene mucha fe y confianza que, durante el tiempo de concentración, se podrá trabajar y mejorar, "porque Ecuador no ha sido lo mejor en ese aspecto".

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Con miras a los amistosos del 30 de mayo frente a Arabia Saudita y el 7 de junio contra Guatemala, dijo que tendrá a todos los jugadores, con excepción de Piero Hincapié y Willian Pacho que disputarán la final de la Champions League.

"No todos estarán disponibles porque llegarán después de tener actividad en las Copas Libertadores y Sudamericana", recordó Beccacece.

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El cuerpo técnico y los primeros tres jugadores que se han entrenado en estos días en Quito, viajarán este jueves hasta el lugar de concentración en Columbus (Estados Unidos).

También lamentó la baja del delantero Leonardo Campana por una lesión, igual que Patrik Mercado, a los que tienen en cuenta como a los que han trabajado en la selección y que no estarán en la lista definitiva.

Con relación a su continuidad al frente de Ecuador, dijo que después de lo que se ha sembrado, no importa quién esté al frente, porque eso que se ha sembrado seguro florecerá, y que si le toca quedarse para ver los frutos, seguirá agradecido y feliz con Ecuador.

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