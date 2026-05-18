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Gol Caracol  / Convocados de Croacia para el Mundial 2026; Luka Modric lidera el listado y jugará su quinta copa

Convocados de Croacia para el Mundial 2026; Luka Modric lidera el listado y jugará su quinta copa

El actual jugador del Milán, de Italia, el mediocampista Luka Modric, comanda los convocados del técnico Zlatko Dalic en la selección croata, que quiere ser protagonista, una vez más.

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
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Luka Modric, mediocampista y capitán de Croacia, rival de la Selección Colombia

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, reveló este lunes la lista de convocados del equipo de cara al Mundial 2026, que se celebrará este verano en México, Canadá y Estados Unidos, en la que será la quinta cita internacional de su principal estrella y capitán de la selección, Luka Modric.

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El centrocampista del Milán, a sus 40 años, volverá a ser el referente del cuadro croata, que mezclará varios jugadores con experiencia con jóvenes irrupciones del panorama europeo, como el defensa Luka Vuskovic, uno de los mejores jugadores de la Bundesliga esta temporada en las filas del Hamburgo, cedido por el Tottenham, o el mediapunta Martin Baturina, del Como italiano de Cesc Fábregas.

Como 'representantes' del fútbol español destacan Luka Sucic, centrocampista de la Real Sociedad, su compañero Caleta Car, cedido esta temporada en el cuadro 'txuri-urdin' desde el Lyon y el delantero Ante Budimir, del Osasuna.

Luka Modric Croacia

Croacia está encuadrada en el Grupo L del Mundial junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

- La lista completa de Croacia la conforman:

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Arqueros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.

Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.

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Mediocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.

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