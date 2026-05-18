España y la última hora por baja confirmada para Mundial 2026; es jugador del Barcelona

El centrocampista de la selección de España Fermín López se perderá el Mundial 2026 por "una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho" en el triunfo 3-1 del Barcelona sobre el Betis el domingo, informó el club azulgrana este lunes.
"El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico", añadió el Barcelona sobre el mediapunta de 23 años, jugador clave en el título de Liga logrado por el Barça.
Fermín ha sido siete veces internacional con España y su presencia en la lista de 26 jugadores del seleccionador Luis de la Fuente, que anunciará el próximo lunes, se daba por hecha.
MEDICAL REPORT 🚨— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026
The first team player Fermín López suffered a fracture to the fifth metatarsal bone in his right foot in the game against Betis. The player will undergo surgery. pic.twitter.com/fit9sq5HRm
Un tratamiento quirúrgico en un dedo del pie le descarta completamente para la disputa del Mundial, del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.
Centrocampista llegador, Fermín firmó 13 goles y 16 asistencias este curso contando todas las competiciones.