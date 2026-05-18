Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / España y la última hora por baja confirmada para Mundial 2026; es jugador del Barcelona

España y la última hora por baja confirmada para Mundial 2026; es jugador del Barcelona

Este lunes se informó de la lesión del joven Fermín López, para la selección de España, por una fractura que sufrió en el partido de este domingo, en Barcelona 3-1 Betis.

Por: AFP
Actualizado: 18 de may, 2026
Comparta en:
Fermín López España

El centrocampista de la selección de España Fermín López se perderá el Mundial 2026 por "una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho" en el triunfo 3-1 del Barcelona sobre el Betis el domingo, informó el club azulgrana este lunes.

Leonardo Campana se perderá el Mundial 2026 por lesión.
Gol Caracol

Nueva baja de figura para el Mundial 2026, por grave lesión; "hoy me toca aceptarlo"

"El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico", añadió el Barcelona sobre el mediapunta de 23 años, jugador clave en el título de Liga logrado por el Barça.

Fermín ha sido siete veces internacional con España y su presencia en la lista de 26 jugadores del seleccionador Luis de la Fuente, que anunciará el próximo lunes, se daba por hecha.

Un tratamiento quirúrgico en un dedo del pie le descarta completamente para la disputa del Mundial, del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Centrocampista llegador, Fermín firmó 13 goles y 16 asistencias este curso contando todas las competiciones.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección España

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad