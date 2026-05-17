Yerry Mina, héroe de Cagliari y destacado en la fecha del fútbol europeo

El atacante brasileño Matheus Cunha facturó en el triunfo ante el Nottingham Forest (3-2).

En Italia, el Cagliari se impuso al Torino (2-1) para llegar a 40 unidades y con ello, dejar cerrada su permanencia en la Serie A.

El defensor colombiano Yerry Mina fue la gran figura del encuentro al firmar el tanto de la sentencia.

- Cunha amarra puesto de Champions -



El Manchester United volverá a disputar la Champions League en la campaña 2026-27 luego de dos años de ausencia.

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Los Red Devils derrotaron al Nottingham Forest (3-2) en la penúltima jornada de la Premier League.

El delantero brasileño Matheus Cunha jugó un papel clave en el triunfo local al contribuir con un tanto.

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Cunha puso el 2-1 parcial en el marcador (55') luego de aprovechar un rebote en el área y mandar el balón al fondo de la red de un remate de primera.

El delantero de 26 años sumó su tercera diana en los últimos tres partidos del campeonato británico para llegar a diez tantos y cuatro asistencias en 33 partidos disputados en el presente curso.

"Ha sido una buena primera temporada para los muchachos que han venido (el verano pasado)", afirmó el entrenador Michael Carrick, quien añadió que espera una mayor cosecha del brasileño el próximo curso.

Cunha repitió como titular y disputó 80 minutos antes de salir de cambio.

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También salieron de inicio el argentino Lisandro Martínez y el centrocampista brasileño Casemiro. Por el cuadro local vieron acción el argentino Nicolás Domínguez y los brasileños Morato, Cunha e Igor Jesus.

El Manchester United extendió su racha invicta a cinco partidos, afianzándose en la tercera posición de la tabla con 68 unidades, seis más que el cuarto clasificado, Aston Villa (62).

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- Mina sella victoria de Cagliari -

El Cagliari aseguró su permanencia en la Serie A italiana al imponerse al Torino (2-1) en casa.

El defensor colombiano Yerry Mina fue la gran figura del encuentro al firmar el tanto de la victoria.

Mina puso el 2-1 definitivo en el marcador en el último suspiro de la primera parte (45’) luego de aprovechar un rechace y enviar el balón al fondo de la red de un potente cabezazo.

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El central, que volvió a tener actividad tras perderse la derrota ante el Udinese (2-0) , sumó así su segunda diana en la presente temporada del campeonato italiano.

El cafetero fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

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También gozó de minutos el defensor uruguayo Juan Rodríguez, quien ingresó de cambio en la recta final del encuentro (83').

Por el Toro vieron acción el argentino Giovanni Simeone, el colombiano Duván Zapata y el chileno Guillermo Maripán.