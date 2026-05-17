Millonarios, sin Falcao García, anunció sus convocados para duelo contra Sao Paulo, en Sudamericana

Hace un par de horas, Millonarios hizo importante anuncio de cara a lo que será el duelo frente a Sao Paulo, correspondiente a la quinta jornada del grupo C en la Copa Sudamericana.
Y es que, después de vencer por 2-4 frente a Boston River; el cuadro ‘embajador’ visitará al conjunto ‘tricolor’ en el estadio Morumbí, con todas las posibilidades de avanzar como líder del grupo. Eso sí, ganando en condición de visitante para depender de sí mismo en la última fecha de la zona.
Y justamente, pensando en lo que será este importante reto en el certamen continental; Fabián Bustos viajó a territorio brasileño con toda la ‘artillería’.
¡LOS NUESTROS EN BRASIL! 🔥⚽️💪— Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 18, 2026
▶️ Convocados confirmados para el duelo de este martes contra São Paulo en el mítico Morumbi. ¡VAMOS TODOS UNIDOS! Ⓜ️ pic.twitter.com/IwvNgKQAFc
El conjunto capitalino, que ya aterrizó en Sao Paulo; tendrá un par de horas para acoplarse al clima, ambiente y demás de la ciudad, pensando en el encuentro del próximo martes.
Dentro de las novedades más destacadas, destaca la ausencia de Radamel Falcao García, quien, pese a ya estar realizando trabajos en campo, parece ser que todavía no está en condición de volver a la acción.
No obstante, hay otro par de futbolistas que sí están disponibles y, sin pensarlo dos veces, el estratega argentino otó por convocarlos para viajar a tierras brasileñas.