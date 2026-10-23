Crisis en el Manchester United se agudiza y ya piden 'cabezas'; se pueden venir salidas

Hubo muchos aficionados que se preguntaron la temporada pasada qué hubiera ocurrido si Michael Carrick hubiera empezado el curso en el banquillo en lugar de sustituir a Rúben Amorim. Ahora tienen su respuesta. El Manchester United está viviendo uno de los peores arranques de temporada de su historia y contra el Como italiano sufrió una de las peores derrotas europeas que se le recuerdan (4-1). Y Carrick está en la cuerda floja.

El futuro del técnico inglés está en duda. Firmó un contrato para dos temporadas en mayo, pero a esta hora en Old Trafford las dudas de que vaya a continuar tanto tiempo son enormes.

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El Manchester United no gana un partido desde el pasado 10 de septiembre, y fue contra el Sabah. Desde entonces ha sumado cuatro derrotas, contra Manchester City -con diez jugadores-, Brighton & Hove Albion -desperdiciando un 2-0-, Atlético de Madrid y Como, además de tres empates, contra el Fulham -sobre la bocina-, contra el Tottenham -otra vez contra diez jugadores- y frente al Leeds United. En total, de los últimos nueve partidos, el United solo ha ganado uno.

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E incluso los jugadores se están posicionando contra Carrick.



🚨🔴 EL UNITED YA BUSCA POSIBLES SUSTITUTOS PARA CARRICK



🏴Eddie Howe sería el favorito por su experiencia en la Premier League



🇪🇸 Unai Emery también gusta mucho, pero el Aston Villa exigiría 24 millones de euros para liberarlo



🇩🇪 Julian Nagelsmann completa la lista y estaría… pic.twitter.com/Lmykjd9XUM — Post United (@postunited) October 23, 2026

"Ha sido una decisión del cuerpo técnico no presionar al hombre y a veces dejar espacio detrás para quitarles la pelota. Pero cuando le das tanta pelota a estos equipos también les das confianza", expresó Bruno Fernandes en TNT Sports tras el encuentro.

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Preguntado sobre si Carrick se equivocó con el planteamiento, el capitán respondió lo siguiente: "Eso es cuestión del entrenador y del cuerpo técnico, no mía. A veces tienes que ser más valiente en la presión e incomodarles".

Cuando las preguntas se dirigieron al técnico y a la presión sobre su futuro, este simplemente se disculpó con los aficionados. "Me preocupa este club de fútbol como al que más, sino incluso más. Jugar así es inaceptable", aseguró.

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El contraste con la temporada pasada es abismal. En el tiempo que estuvo al cargo del equipo, compitiendo, eso sí, solo en Premier, sin distracciones europeas, el United ganó 12 de 17 encuentros. No consiguió los cinco triunfos consecutivos necesarios para que el aficionado viral se cortara el pelo, pero se quedó muy cerca. Carrick devolvió al United a la Champions, después de dos años de ausencia, y esto le valió un contrato de dos temporadas.

Pero en el United esto ya parece una maldición. Ya le ocurrió al club con la contratación de Ole Gunnar Solskjaer. El noruego lo hizo genial como interino tras el despido de José Mourinho, pero una vez se convirtió en técnico permanente, los resultados desaparecieron.

🚨𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Michael Carrick is considering RESIGNING from his current role as Manchester united manager and taking a general break from his managerial career. pic.twitter.com/Ivk3uEYIe1 — FullTime Report (@FullTimeX_) October 23, 2026

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Este jueves, la prensa inglesa destaca que la última vez que el United se proclamó campeón de Europa, en 2008 tras una tanda de penaltis contra el Chelsea, el Como, que les infligió un 4-1 este miércoles, estaba jugando en la Serie D, la cuarta categoría del fútbol italiano.

El domingo recibirán en Old Trafford al Bournemouth, quizás con Carrick aún en el banquillo o en búsqueda de un nuevo inquilino en una posición que nadie ha ostentado con honor desde Alex Ferguson.