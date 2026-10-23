Lionel Messi y otro galardón para el museo; el '10' recibió el premio Princesa de Austrias 2026

El futbolista argentino Leo Messi ha celebrado este jueves su Premio Princesa de Asturias de los Deportes con las más de seis mil personas, en su mayoría niños, que han asistido a su encuentro con la comunidad educativa, al que se ha sumado la leyenda del Real Oviedo Santi Cazorla.

Las gradas del Palacio de los Deportes de la capital asturiana se han quedado pequeñas para un acto de homenaje a Messi que ha servido de cierre a la iniciativa 'El juego del 10' impulsada por la Fundación Princesa de Asturias en el programa cultural 'Toma la palabra'.

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Tras la concesión del galardón a Messi, unos 1.500 alumnos de colegios asturianos trabajaron para crear un nuevo reglamento para el fútbol basado en la inclusión, el respeto y el juego limpio a partir de una serie de valores inspirados en la vida del astro argentino.

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Sobre un escenario en verde decorado con balones y con fotografías del astro argentino y una portería tumbada que formaba la inicial de su apellido, Messi ha sido recibido con entusiasmo desde unas gradas plagadas de banderas y camisetas albicelestes.



Durante el acto, conducido por el periodista Chisco García, Messi ha tomado la palabra para recordar el mucho tiempo que pasó en España y agradecer que todavía lo sigan recibiendo con cariño. "Es una felicidad enorme", ha apuntado.

Ante las preguntas que le han formulado varios de los alumnos participantes en 'El juego del 10', Messi ha admitido que al entrar a la cancha su objetivo era siempre "ganar" con la práctica de un deporte "hermoso" como el fútbol que es también "un juego para hacer amigos" que sirve para unir y acercarse a las personas.

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Un Messi simpático y cercano ha advertido, no obstante, a los niños que se inician en el fútbol de que "lo importante es disfrutar" y ha lamentado la actitud de algunos padres "que intentan influir presionando y, en vez de ayudar, están haciendo mal".

"Lo hice todo porque tenía un sueño", ha afirmado al rememorar su traslado desde su Rosario natal tras fichar por el F.C. Barcelona siendo un niño al que, ha recordado, le habían enseñado "desde muy chiquito el respeto por el compañero y por el contrario".

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A juicio de Messi, es necesario "disfrutar del proceso y no quedarse solo con el resultado", dado que, para crecer, "hay que aprender de la derrota" y saber tanto perder como ganar.

Al homenaje al 10 argentino se ha sumado también el exjugador del Real Oviedo, Arsenal, Villarreal y Málaga, Santi Cazorla, del que Messi ha asegurado que siempre oyó "maravillas" a sus compañeros del Barça por ser "una persona extraordinaria".

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Cazorla ha respondido al halago recordando que, cuando jugaba contra el Barcelona, la gente la decía por la calle "a ver si no juega Messi", pero que él siempre quería que estuviera en el campo. "Cuando uno sueña ser futbolista es para enfrentarse a jugadores así", ha subrayado.

Dieciséis días después de que Messi se despidiese de la selección argentina en el Monumental, otra multitud que abarrotaba las calles aledañas al Palacio de Deportes una hora antes del acto, para el que las entradas se agotaron en trece minutos, le ha agradecido su carrera la víspera de ser distinguido con el Premio Princesa.