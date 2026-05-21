Cristiano Ronaldo Jr. marcó dos golazos con la selección de Portugal; uno de cabeza, como su papá

Cristiano Ronaldo Júnior, el hijo mayor de Cristiano, brilló este jueves con la selección sub-16 de Portugal al anotar un doblete en la victoria por 3-0 contra Grecia en un torneo que se disputa en el norte del país luso.

Cristiano dos Santos -tal como figura en la convocatoria- abrió el marcador de cabeza en el minuto 5 y en el 52 aprovechó un error del portero griego para marcar el segundo, mientras que el canterano del Benfica Gonçalo Silva hizo el 3-0 definitivo cerca del final.

Cristiano Ronaldo Jr marcó un golazo hoy con Portugal!!! 🤍🇵🇹 pic.twitter.com/sozwfJXQXa — MT2 (@madrid_total2) May 21, 2026

El partido se disputó en el marco del Torneo de Desarrollo Sub-16 de la UEFA que se organiza estos días en Bragança, en el norte de Portugal, y en el que también participan Italia y la República Checa.

Es la tercera vez que 'Cristianinho' -como es conocido en Portugal- es convocado con la selección sub-16 lusa, con la que ya ha ganado dos trofeos, el Torneo Internacional del Algarve del pasado febrero y la Copa de las Federaciones, organizada el pasado octubre en Turquía.



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El extremo de 15 años juega actualmente en las categorías inferiores del Al Nassr saudí, el equipo de su padre, y anteriormente pasó por las canteras del Juventus y del Manchester United.