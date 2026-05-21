Figura de la Selección de Inglaterra reveló que no estará en el Mundial 2026; "estoy en shock"

El experimentado defensa central Harry Maguire dijo este jueves estar "completamente abatido" después de que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, le comunicó que no será convocado para el Mundial 2026.

El técnico alemán desvelará el viernes la lista de 26 hombres elegidos para el torneo que iniciará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, pero ya ha comenzado a avisar personalmente a los no seleccionados, como es el caso de Maguire, del Manchester United.

"Estaba seguro de poder desempeñar un papel importante este verano (boreal) para mi país después de la temporada que he realizado. La decisión me ha dejado en shock y completamente abatido. Deseo lo mejor a todos los jugadores", escribió en las redes sociales.

A sus 33 años, Maguire ha vuelto a ser titular indiscutible en el Manchester United en la segunda mitad de la temporada, a las órdenes de Michael Carrick, que en enero asumió de manera interina el puesto tras la salida del anterior entrenador, el portugués Rúben Amorim.



Maguire, que ha jugado 66 partidos con Inglaterra, estuvo en dos Mundiales con el equipo de los Tres Leones, Rusia 2018 y Catar 2022.

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Fue titular durante la Eurocopa jugada en 2021 y en la que su selección fue subcampeona. Se perdió por lesión la Eurocopa de 2024, donde Inglaterra también quedó en el segundo lugar.