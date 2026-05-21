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Gol Caracol  / Figura de la Selección de Inglaterra reveló que no estará en el Mundial 2026; "estoy en shock"

Figura de la Selección de Inglaterra reveló que no estará en el Mundial 2026; "estoy en shock"

Este jueves, uno de los jugadores más destacados de la Premier League se pronunció en redes sociales, confesando que no fue incluido en la lista del combinado de Inglaterra.

Por: AFP
Actualizado: 21 de may, 2026
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Selección de Inglaterra, celebrando una victoria en un partido de eliminatorias europeas

El experimentado defensa central Harry Maguire dijo este jueves estar "completamente abatido" después de que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, le comunicó que no será convocado para el Mundial 2026.

El técnico alemán desvelará el viernes la lista de 26 hombres elegidos para el torneo que iniciará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, pero ya ha comenzado a avisar personalmente a los no seleccionados, como es el caso de Maguire, del Manchester United.

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"Estaba seguro de poder desempeñar un papel importante este verano (boreal) para mi país después de la temporada que he realizado. La decisión me ha dejado en shock y completamente abatido. Deseo lo mejor a todos los jugadores", escribió en las redes sociales.

Harry Maguire

A sus 33 años, Maguire ha vuelto a ser titular indiscutible en el Manchester United en la segunda mitad de la temporada, a las órdenes de Michael Carrick, que en enero asumió de manera interina el puesto tras la salida del anterior entrenador, el portugués Rúben Amorim.

Maguire, que ha jugado 66 partidos con Inglaterra, estuvo en dos Mundiales con el equipo de los Tres Leones, Rusia 2018 y Catar 2022.

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Fue titular durante la Eurocopa jugada en 2021 y en la que su selección fue subcampeona. Se perdió por lesión la Eurocopa de 2024, donde Inglaterra también quedó en el segundo lugar.

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