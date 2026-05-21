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"Luis Díaz tiene que hacer mucho para sobresalir en la Selección Colombia, un esfuerzo de más"

El guajiro fue tema de debate en el programa 'Jugada Maestra', que se emite por 'Ditu'. Los fanáticos de la 'tricolor' esperan que así como es figura con Bayern, eso lo traslade a la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de may, 2026
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Luis Díaz Selección Colombia

Luis Díaz es la gran estrella llamada a liderar a la Selección Colombia en el Mundial 2026, esto tras su regularidad con Bayern Múnich. El extremo guajiro fue tema de debate este jueves en el programa 'Jugada Maestra', que se emite por la plataforma de 'Ditu'.

Allí los panelistas analizaron su presente y lo que ha sido su periplo en los equipos por los que ha pasado. Los fanáticos de la 'tricolor' esperan que así como marca goles, genera asistencias y siempre es figura con los 'bávaros', eso lo traslade al servicio del combinado de nuestro país. Una de las reflexiones que dejó uno de los analistas es que "Luis Díaz tiene que hacer mucho para sobresalir" en la 'amarilla', que el juego que implementa el seleccionado de Néstor Lorenzo no le ayuda en absoluto.

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"Sinceramente a mí me llama mucho la atención Luis Díaz. Yo no sé de qué está hecho, pero 'Lucho' Díaz no parece colombiano. Los jugadores colombianos no juegan a ese nivel constantemente, en diferentes países, en diferentes latitudes. Yo creo que las charlas técnicas que las dicte 'Lucho' Díaz, cómo se hacen para ser berrracos", dijo de entrada Nelson Gallego.

Luis Díaz festejando anotación con la Selección Colombia.

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Para el entrenador, Díaz Marulanda necesita alguien que le entregue el balón, que le permita hacer paredes para llegar con mejores opciones a la portería rival.

"'Lucho' necesita compañía, un lateral, por eso hablaba de Angulo (Álvaro), le ayudaría, o James (Rodríguez) o algún volante que le entregue la pelota. Ojalá juega bien, pero le queda complicado por la manera en que juega Colombia", agregó Gallego.

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Por su parte, Norberto Peluffo fue claro en su postura: "Luis Díaz viene a la Selección y no es ni el 50 por ciento de lo que es allá. Fue de los jugadores más criticados en Colombia, la gente no hablaba del juego de Colombia que no le ayuda a 'Lucho', y ahora ya escucho mucha gente que la Selección la arman con base en James, que hay que pensar en Lucho, pero a qué hora vamos a cambiar, ya estamos muy encima del Mundial".

Y añadió: "El juego de Colombia a 'Lucho' no le ayuda, hay partidos donde ha pasado desapercibido. Él quiere salir a mostrar que juega bien, y que tiene la capacidad. Muchas veces le toca definir todo; la gente espera ver ese 'Lucho' que juega allá, pero la gente olvida que el juego de Colombia no le ayuda. 'Lucho' tiene que hacer mucho para sobresalir en la Selección Colombia, un esfuerzo de más cuando tenía que serle mucho más fácil el juego de él en Colombia".

Mientras que Javier Castell agregó que "aún con el 50 por ciento, que podría ser normal, porque la Selección Colombia no juega como lo hace el Bayern; ese 50 era el 90 por ciento, la Selección depende mucho de Luis Díaz. Están las estadísticas, es el goleador de la selección; el que genera más peligro".

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