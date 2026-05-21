"Me pongo la camiseta de la Selección Colombia y recuerdo al niño que soñaba con ser futbolista"

"Cada vez que me pongo la camiseta de la Selección Colombia recuerdo al niño que soñaba con ser futbolista. Representar al país es algo que no puedo explicar”. Esas palabras son de Richard Ríos, de buena temporada con Benfica, de Portugal, y que se unió a los entrenamientos que se realizan por estos días en Medellín con el cuerpo técnico que lidera Néstor Lorenzo y que hacen parte de la primera fase de preparación pensando en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El antioqueño denota así alegría, sentido de pertenencia y un orgullo evidente por representar a nuestro país, luego de una dura lucha para llegar hasta donde se encuentra hoy, pasando por clubes de Brasil, México y ahora en el balompié luso.

Ríos aseguró además que no ha cambiado su forma de actuar en los terrenos de juego y siempre mantiene ese sentido colectivo y afán por aportar al máximo tanto en su club, como en el seleccionado colombiano. “Definitivamente me definiría como un jugador con mucha determinación, espíritu de lucha y un fuerte deseo de ganar siempre. Nunca doy por perdido un balón y siempre quiero mejorar”, explicó el volante en una entrevista con prensa de Red Bull, que tiene en marcha una actividad en su página oficial con preguntas sobre el destacado futbolista y que tiene como premio conocerlo y compartir con él.

Acá otras declaraciones de Richard Ríos

De Palmeiras a Benfica

“El fútbol europeo es muy diferente al brasileño, pero todos los días aprendo algo nuevo. Me gusta escuchar a las personas correctas, a quienes realmente me ayudan a crecer”.



Sus secretos

“Con el paso de los años, uno aprende en muchos aspectos, toma ejemplo y mejora. Así, también me cuido mucho fuera del club, porque creo que eso marca una gran diferencia”.

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Siempre autocrítico

“En 24 horas tienes que cambiar de mentalidad y volver al trabajo. Creo que una de mis fortalezas es reconocer y analizar los errores, para dejarlos atrás y seguir adelante con base en lo aprendido”.