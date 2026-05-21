Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 12

La astucia y la velocidad fina otorgaron la primera victoria en el World Tour al belga, Alec Segaert (Bahrain Victorious), nada menos que la etapa 12 del Giro de Italia 2026, disputada entre Imperia y Novi Ligure, de 175 kilómetros, en la que sorprendió con un ataque final cerrando una jornada que mantuvo a su compañero portugués, Afonso Eulalio, con la 'maglia rosa'.

Fiesta en el Bahrain. Eulalio cumplió la primera semana completa con la maglia rosa, además aumentando la ventaja 6 segundos más al ganar el esprint bonificado, y después se unió un chaval belga nacido en Roeselare hace 23 años llamado Alec Segaert, ningún desconocido, ya que se impuso recientemente en el G.P Denain y es 3 veces campeón de Europa de crono sub-23.

Segaert fue más listo que nadie. Atacó con astucia, fuerza y determinación a 3 km de meta cuando todo estaba preparado para el esprint masivo. Pero el muchacho salió como un tiro, nadie fue a por él y se presentó en meta para celebrar su estreno en una grande. Rompió el guión con un tiempo de 3h 53' 00'', a 45 km/h, por delante de su compatriota Toon Aerts y del uruguayo Guillermo Thomas Silva.

El belga dejó con la miel en los labios a los equipo de los esprinters que trabajaron todo el día para el esprint, por ejemplo Movistar, que quería los laureles para Aular. Finalmente, el venezolano perdió una gran ocasión. Entró sexto.



En la general sigue el sueño rosa para Afonso Eulalio, reforzado con 6 segundos por el esprint bonificado. Aventaja en 33 segundos al danés Jonas Vingegaard (Visma) y en 2' 03'' al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos), los inquilinos del podio. El primer español se mantiene Markel Beloki (EF Education), undécimo a 4' 20''.

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Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 12

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 48h 10' 38''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 33''

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 2' 03''

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 30''

5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 50''

6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 12''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 34''

8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 40''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 42''

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 4' 15"

11. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 4' 20''

12. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 51''

13. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 54''

14. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 33''

15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 45''

16. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 6' 17''

17. David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 6' 43''

18. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 7' 53''

19. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 59''

20. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 9' 14''

21. Harold Martín López (XDS Astana Team) - a 9' 49''

22. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 10' 06''

23. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team) - a 10' 24''

24. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 11' 51''

25. Enric Mas (Movistar Team) - a 14' 32''

26. Giovanni Aleotti (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 20' 31''

27. Josh Kench (Groupama - FDJ United) - a 20' 50''

28. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 22' 44''

29. Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) - a 31' 13''

30. Wout Poels (Unibet Rose Rockets) - a 31' 48''

31. Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) - a 32' 00''

32. Juan Pedro López (Movistar Team) - a 32' 09''

33. Diego Ulissi (XDS Astana Team) - a 34' 07''

34. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG) - a 34' 25''

35. Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) - a 35' 15''

36. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) - a 35' 35''

37. Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) - a 38' 50''

38. Einer Rubio (Movistar Team) - a 41' 02''