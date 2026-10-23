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Luis Díaz y Luis Javier Suárez, entre los mejores del fútbol mundial; acá sus posiciones

Los dos colombianos dejan el nombre de nuestro país en alto, a nivel mundial. Ambos 'cafeteros' fueron destacados en selecto listado, que reconoce a los mejores jugadores de la actualidad.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Luis Díaz y Luis Javier Suárez; dentro de los cien mejores jugadores del mundo.
Luis Díaz y Luis Javier Suárez; dentro de los cien mejores jugadores del mundo.
Foto: AFP.

Los colombianos siguen dando de qué hablar en el fútbol internacional y, luego de la publicación de reciente listado; tanto Luis Díaz como Luis Javier Suárez dan la cara por nuestro país.

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Y es que, hace un par de horas, el diario 'MARCA' publicó un selecto ranking de los 100 mejores jugadores del mundo en la actualidad. Y luego de hacer un análisis riguroso, determinaron que dos de nuestros embajadores hacen parte de dicho grupo.

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El primero de ellos es Luis Díaz, quien, luego de una primera temporada superlativa a nivel individual con el Bayern Múnich; es reconocido como uno de los extremos más vistosos, encaradores y letales en el área a nivel mundial. No por nada se convirtió en uno de los hombres más importantes para Vincent Kompany.

Luis Díaz, delantero colombiano de Bayern Múnich, en un partido de la Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano de Bayern Múnich, en un partido de la Champions League
Getty Images

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Varios goles, asistencias y títulos son los que destacan al guajiro, quien en la actualidad compone el mejor trío en ataque del mundo, junto a Michael Olise y Harry Kane. El colombiano quedó en la casilla 26, siendo el inglés el primero del ranking y el francés octavo.

Sin embargo, hay otro 'Luchito' que también ha sabido poner su nombre en las portadas más importadas del mundo, con goles por montones y lúcidas actuaciones, que hoy por hoy lo llevan a estar dentro del selecto listado, de los cien mejores futbolistas de todo el mundo.

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Se trata de Luis Javier Suárez, el otro colombiano presente en este listado que, luego de una gran primera temporada en el Sporting de Lisboa; logró hacerse con esta destaca distinción.

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Su doblete contra el PSG en Champions League, los varios partidos marcando en línea por la Liga de Portugal y sus importantes apariciones durante toda la campaña, han dejado 'bien parado' a este futbolista samario, quien ha sabido corresponder a su papel como fichaje estrella.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting CP
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting CP
AFP

El colombiano ocupa la posición 85 en este ranking, por encima de otros jugadores reconocidos, tales como Marco Asensio, Antoine Semenyo, Florian Lejeune y Ez Abde.

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