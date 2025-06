Cristiano Ronaldo 'tomó del pelo' a periodista argentino que le preguntó por Messi

Cristiano Ronaldo asistió a una conferencia de prensa junto a su técnico en la Selección de Portugal, Roberto Martínez, donde ambos atendieron a los medios de comunicación previo a la final de la Nations League contra España. Sin embargo, el momento que acaparó todas las miradas fue cuando el 'Bicho' bromeó al responder la pregunta de un periodista argentino sobre Lionel Messi.

El momento no solo desató las risas del astro portugués, sino también las de todos los asistentes en la sala de prensa, quienes no pudieron evitar reaccionar a la broma dirigida a uno de sus colegas.

Todo ocurrió cuando el periodista le preguntó: "Por supuesto no podía falta Lionel Messi en esto, pero hasta hora, siempre fue hasta hora Cristiano contra Messi, pero nunca Cristiano y Messi, nunca han jugado juntos, ¿no crees que uno de tus desafíos es jugar junto a Messi y saber que se siente que pasa juntos?".

Antes de que Cristiano Ronaldo respondiera a la pregunta, bromeó imitando el acento argentino "bueno 'boludo' nunca se sabe…", lo que posteriormente causó gracia a los asistentes y a él en ese momento.

Sin embargo, no dudó en responder y aclaró: "Es broma, tú sabes que yo tengo mucho cariño por Argentina, es que mi mujer es argentina así que como no se puede tener un cariño, es muy especial y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes en Argentina, nunca e sabe, el tiempo está ahí, ya tengo 40 pero yo digo, nunca puedo decir 'de esta agua no beberé', pero lo veo muy difícil, pero me atrae mucho Argentina, no conozco, pero quiero ir" dijo.

Continuó recordando la rivalidad que vivió junto al ahora jugador del Inter Miami: "Y tengo cariño también por Messi, fuimos rivales durante muchos años, pero he dicho antes que estuvimos compitiendo durante 15 años, y yo recuerdo que él antes no hablaba inglés, y yo le traducía cuando nos explicaban en la gala del Balón de Oro, yo tengo un cariño por él, siempre me trató bien y me respetó como yo a él, pero lo veo muy difícil, pero nuca se sabe".

¿Cuándo es la final entre Portugal y España?

El juego, que será en el estadio Allianz Arena de Múnich, será este domingo 8 de junio a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), mismo recinto donde los 'lusos' vencieron a Alemania en la semifinal del certamen por 2-1, con anotación de Cristiano Ronaldo.