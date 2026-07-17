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Gol Caracol  / ¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026?; lo otro que está en juego entre Argentina y España

¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026?; lo otro que está en juego entre Argentina y España

Este domingo, en Nueva York, las selecciones de Argentina y España no solo buscarán la gloria eterna, sino también un botín de dinero importante que será un premio extra.

Por: EFE
Actualizado: 17 de jul, 2026
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La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

El ganador de la final del Mundial 2026 que disputarán España y Argentina, el próximo domingo en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey recibirá un premio de 50 millones de dólares (43,71 millones de euros).

Celebración de Enzo Fernández con la Selección de Argentina
Gol Caracol

El patrón que llevo a la Selección Argentina a disputar la final del Mundial 2026

El ganador se llevará 8 millones de dólares más que lo que ingresó Argentina por el título en Qatar 2022 y 20 millones de dólares más que los obtuvo la selección española cuando logró su única Copa del Mundo, en 2010.

Para el subcampeón el premio es de 33 millones de dólares, el tercer clasificado, 29 y el cuarto , 27 millones.

A esto hay que sumarle las aportaciones que la Federación Internacional dio a cada selección tan solo por participar. La FIFA anunció el 28 de abril, tras la reunión del Consejo en Vancouver (Canadá), un aumento del 15 por ciento en las asignaciones a las federaciones de las 48 selecciones participantes, hasta alcanzar 871 millones de dólares.

Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

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Cada federación recibió 10 millones por clasificarse, 2,5 millones de dólares para prepararse y una ayuda para los costes de la delegación y asignaciones para boletos que en total ascendían a 16 millones de dólares en total.

Los clubes también ganan. Once mil euros por día que ceden a un jugador a su selección, lo que en el caso del Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y del Barcelona, con ocho, los convierte en los que más han ingresado por el Mundial.

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