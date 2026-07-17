Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 13; Harold Tejada fue segundo

Harold Tejada le puso la emoción colombiana a la etapa 13 del Tour de Francia. El corredor huilense fue segundo, en una jornada exigente que se culminó en Belfort y que se definió al sprint y que dejó como ganador al suizo Mauro Schmid.

La jornada tuvo una primera parte llana, con un numeroso grupo de fugados, que superó los 50 hombres. Sin embargo, con el pasar de los kilómetros y la aparición de la montaña, se fueron quedando los pedalistas. Solo los más fuertes se pudieron mantener.

A pocos kilómetros para el final y después de todo el descenso, el suizo lanzó un ataque que solamente fue seguido por Tejada. Ahí fueron abriendo una brecha, que mantuvieron hasta la meta donde la balanza se inclinó hacia el suizo.

"Estuvo duro, pero logramos mantenernos en la fuga. Al final aguanté el ritmo hasta los últimos 200 metros. Vi la victoria muy cerca, pero el rival fue más rápido en el remate. De todos modos, estoy feliz con el resultado y el equipo también lo está", fueron las primeras impresiones de Harold Tejada.



Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 13

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 47h 18' 31''

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''

4. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 4' 15"

5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''

7. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''

8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''

9. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''

10. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''

11. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 10' 26"

12. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''

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¿Cómo será la etapa 14 del Tour de Francia?

Este sábado comenzará el fin de semana que estará lleno de la alta montaña. La jornada 14 será entre Mulhouse y Le Markstein, con un recorrido de 155.3 kilómetros, con cuatro puertos de montaña; tres de ellos de primera categoría. Los pedalistas subirán el Grand Ballon y nuevamente pasarán por el Ballon d'Alsace pero el gran punto importante se dará en el Col du Haag, con un ascenso de 11.2 kilómetros, con un promedio de 7.2%.