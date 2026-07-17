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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias entre los mejores del Mundial 2026; dejó atrás a Cristiano Ronaldo y Dembélé

Jhon Arias entre los mejores del Mundial 2026; dejó atrás a Cristiano Ronaldo y Dembélé

El gran Mundial 2026 de Jhon Arias con la Selección Colombia tuvo recompensa. El futbolista recibió una destacada distinción que lo ubicó por encima de figuras como Cristiano Ronaldo y Ousmane Dembélé.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Jhon Arias, extremo de la Selección Colombia.
Jhon Arias, extremo de la Selección Colombia.
Foto: Getty Imágenes

La Selección Colombia tuvo un destacado paso por el Mundial 2026. El equipo disputó cinco partidos sin conocer la derrota y quedó eliminado en octavos de final frente a Suiza, en una dramática definición desde la vía de los penales.

Uno de los futbolistas que más se destacó en el 'tricolor' fue Jhon Arias, el extremo se ganó la confianza de Néstor Lorenzo y disputó todos los juegos de titular donde además marcó un tanto muy significativo frente a Ghana en los dieciseisavos de final.

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Según el 'CIES', con apoyo de la plataforma 'Impect', Arias cierra el top 10 de los jugadores con mejor rendimiento en este Mundial 2026 con un índice de rendimiento de 85.5.

Lionel Messi lidera la clasificación de rendimiento de la Copa del Mundo con un 92.6, siendo el jugador mejor valorado del certamen. Detrás del argentino aparece Kylian Mbappé, con una puntuación de 89.9, seguido por Michael Olise (89.5) y Erling Haaland (88.3). En el listado también destacan figuras como Martín Odegaard, Rodri Hernández, Vinícius Júnior y Kevin de Bruyne, y la cierra el futbolista colombiano que milita en Palmeiras.

Cabe destacar que el futbolista nacido en Quibdó superó a estrellas del fútbol internacional como Cristiano Ronaldo de puntuación 69.9, Dembélé 84.1, y finalistas del Mundial como Enzo Fernández 83.2 y Dani Olmo con 79.9 de rendimiento con más partidos que el 'cafetero', antes de la disputa del título.

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¿Qué ítems se miden en este ranking?

Para elaborar este ranking se tienen en cuenta diferentes aspectos del rendimiento individual de cada jugador, como la generación de juego, las ocasiones de gol creadas, la efectividad en los pases realizados en campo contrario en comparación con sus compañeros y los avances ofensivos con el balón de al menos ocho metros hacia el arco rival, entre otros factores.

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Cabe destacar que "Jhon Arias retomará sus actividades con Palmeiras el próximo viernes 17 de este mes, pero el equipo tendrá el día libre. Es así como se reincorporará a la Academia de Fútbol el sábado 18 de julio", según el portal deportivo 'Globo Esporte'.

"Al Palmeiras le preocupaba el estado físico de Jhon Arias, ya que el jugador llevaba mucho tiempo sin vacaciones. Sin embargo, las noticias desde la selección colombiana han animado al club de cara a la segunda mitad de la temporada. No mostró signos significativos de fatiga durante toda la Copa del Mundo, por lo que llegará bien", sentenciaron.

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