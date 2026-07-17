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Gol Caracol  / Ciclismo  / Harold Tejada luchó hasta el último metro y terminó segundo en la etapa 13 del Tour de Francia

Harold Tejada luchó hasta el último metro y terminó segundo en la etapa 13 del Tour de Francia

Harold Tejada tuvo una buena presentación este viernes en el Tour de Francia y fue segundo por detrás del suizo Mauro Schmid, quien fue más veloz en el sprint final.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team.
Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026
AFP

El suizo Mauro Schmid se apuntó la décimo tercera etapa del Tour de Francia al imponerse en una larga escapada en la que llegó a la meta junto al colombiano Harold Tejada, a quien distanció en el 'sprint' final. Una buena nueva para nuestro país este viernes, con la figuración del nacido en Pitalito y del registro del Astana.

Es la segunda victoria en una gran vuelta del ciclista del Jayco, que ya había ganado en la Vuelta a España, en 2021.

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El pedalista colombiano se metió en una fuga que inició con más de 50 corredores y que se seleccionó con el transcurrir de la etapa. Tejada se mostró atento y fuerte, para buscar ser el mejor en este día soleado. En el último suspiro se le escapó la victoria.

Hay que recordar que el huilense ya había dado muestras de su nivel en la presente tempodada en la París Niza, en la que triunfó en la etapa 6.

Así fue la etapa 13 del Tour de Francia

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Entre los integrantes de la fuga del día figuraba el británico Tom Pidcock, que entró con 7.32 minutos con respecto al grupo de los favoritos, lo que le aupó al cuarto puesto de la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.

El ciclista del UAE tiene una renta de 3.36 con el danés Jonas Vingegaard y 4.06 frente al belga Remco Evenepoel, mientras que Pidcock es ahora cuarto a 4.15.

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El español Juan Ayuso pierde una posición y se sitúa quinto a 4.22, trece segundos por delante del francés Paul Seixas, de 19 años, y 22 mejor que el germano Florian Lipowitz, tercero de la pasada edición.

Qué dijo Harold Tejada tras ser segundo en la etapa de hoy del Tour de Francia

"Estuvo duro, pero logramos mantenernos en la fuga. Al final aguanté el ritmo hasta los últimos 200 metros. Vi la victoria muy cerca, pero el rival fue más rápido en el remate. De todos modos, estoy feliz con el resultado y el equipo también lo está", dijo Tejada en la transmisión de 'Caracol Sports'.

Harold Tejada (XDS Astana).
Harold Tejada (XDS Astana).
Getty Images.

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