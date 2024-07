¿Cuánto dinero se recaudó en subasta de camisetas de Juan Guillermo Cuadrado?

En la ciudad de Medellín, el jugadorJuan Guillermo Cuadrado realizó una cena benéfica en la cual se subastaron las camisetas de tres 'cracks' del fútbol mundial. En Gol Caracol le contamos cuánto dinero se recolectó por cada una de estas prendas.

El evento tuvo lugar en un reconocido restaurante de la capital antioqueña y contó con la presencia estelar de Juan Guillermo Cuadrado como principal imagen de su fundación. El objetivo era recaudar fondos para su fundación, la cual lleva 11 años apoyando y vinculando niños de la región al fútbol.

El presentador de este emotivo evento fue el periodista Jarvi Augusto Escobar, quién en charla con Gol Caracol reveló a quienes pertenecían las camisetas y en qué valor se subastaron.

La primera y la más apetecida, pertenecía y estaba firmada por Cristiano Ronaldo. Esta data de su época en el Sporting de Lisboa de Portugal y la persona que se la llevó pagó 12 millones de pesos colombianos.

El siguiente turno fue para la camiseta de Luis Díaz, del Liverpool. En esta oportunidad desembolsaron 9 millones de pesos y también contaba con el autógrafo del 'guajiro'.

Camiseta de Luis Díaz en la subasta de la Fundación Juan Guillermo Cuadrado. Fundación Juan Guillermo Cuadrado.

Por último, apareció la camiseta de Lautaro Martínez, del Inter de Milán. Cabe recordar, que, el argentino fue reciente compañero de Cuadrado en el conjunto 'neroazzurri' y viene de marcar el gol que le dio el título a la 'albiceleste' en Copa América sobre la Selección Colombia, en Miami, Estados Unidos. Por ella, cancelaron 3.500.000 de pesos y contaba con la firma del prestigioso delantero.

Dicho esto, entre las camisetas de 'El Bicho', 'Lucho' y Lautaro, Cuadrado recolectó un total de 24.500.000 millones de pesos colombianos para su fundación.

Sin duda alguna, el lateral 'cafetero' no solo rinde con la pelota en los pies, sino que también tiene un gran corazón. Por lo pronto, solo queda esperar qué decisión toma sobre su futuro como jugador.

Cuadrado recordó sus inicios

"Lo que más recuerdo eran las subidas al metro porque teníamos que recorrer distancias muy largas. Recuerdo ese primer lugar que conseguimos con el equipo Atlético Urabá con el profesor Nelson Gallego. Fue una bendición y privilegio poder competir a nivel local, sabemos del gran talento que hay aquí en la tierra y fue un escalón muy importante para poder cumplir mi sueño de ser futbolista profesional".

"Desde pequeño soñaba con ser jugador profesional, pero no me imaginé que Dios me permitiera vivir más cosas de lo que yo podía soñar".