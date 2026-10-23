¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo y a cuántos quedó de las 1.000 anotaciones?

Este viernes, Al Nassr enfrentó a Al Faisaly por la décima jornada de la Liga de Arabia Saudita. Y evidentemente, Cristiano Ronaldo fue protagonista del encuentro.

Durante la primera mitad, el astro portugués se mostró activo y muy incisivo en el campo rival; tanto, que estrelló una pelota en el palo, antes de ir al entretiempo.

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Sin embargo, para la segunda mitad la historia fue diferente y, aprovechando un gran cobro de Joao Féliz, marcó el 0-2 parcial a favor del cuadro de Riad. De esta manera, Cristiano Ronaldo sumó su gol 982 con una 'espaldinha', que también tuvo un leve desvío en la trayectoria del balón, por uno de los defensas del cuadro local.

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Con este tanto, el futbolista portugués lleva cinco dianas esta temporada y se queda a 18 de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar la cifra de 1.000 goles. Una cifra que, antes parecía inalcanzable, pero ahora está cada vez más cerca.



Además, el 'bicho' también le saca ventaja a un Lionel Messi, que también está en la carrera por conseguir este importante distintivo personal. Cabe destacar que el argentino actualmente suma 936 dianas.

Luego de finalizar el encuentro, el luso no quiso recoger el premio 'MVP' y se lo dio a su compañero Abdullah Al-Hamdan, en un partido en el que su equipo se adelantó a los 4 minutos y, ya en la segunda parte, Cristiano, en el 49, aumentó la ventaja.

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El conjunto local recortó diferencias con un tanto de Théo Bongonda, pero Ángelo Gabriel certificó la victoria visitante a 10 minutos del final.

QUE LOCURA EL GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO.



COMO VAS A REMATAR ASÍ DE CABEZA Y PONERLA AHÍ?!?!?



THE GOAT!!!!!!! 982. 🐐🐐🐐🐐 pic.twitter.com/e05Oj6dtSm — MT2 (@madrid_total2) October 23, 2026

De esta forma, el Al-Nassr suma su tercera victoria consecutiva y se mantiene segundo empatado a 25 puntos con el líder, el Al Qadisiya.

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El próximo partido para Cristiano Ronaldo y 'compañía' será el 26 de octubre, por la Champions League asiática, enfrentando a Al Wasl. Se espera que el 'bicho' sume minutos y pueda seguir marcando goles, para llegar a su meta individual, que son los mil tantos.