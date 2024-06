Daniel Torres: "Con garra, corazón y nuestra 'santa fe', venceremos a Bucaramanga".

Se acabó la espera para Santa Fey Atlético Bucaramanga, este sábado jugarán el partido definitivo por el título de la Liga 2024-I. Como es costumbre, 24 horas antes del encuentro, ambos equipos atendieron a la prensa y dieron sus impresiones. En el conjunto 'cardenal', Daniel Torres, uno de los capitanes, habló sobre este juego.

El experimentado jugador se refirió de entrada a los nervios que se sienten antes de un duelo como este. "Son sentimientos y no hay que cohibirlos. Muchas veces intentamos ocultarlos o que no estén, pero eso nos ayuda a vivir este momento, no todos los días pasa esto y hay cosas que se sienten solo en este tipo instancias. Hay que tratar de que nos ayuden y no que nos perjudiquen para desenvolvernos y hacer un muy buen partido", dijo Torres.

En ese mismo sentido, habló de las sensaciones de todos los miembros del equipo. "Nuestra cabeza sólo están ganar, en salir campeones y tenemos la fuerza de la fe que es un plus porque representamos a Santa Fe y es algo que se ha visto a lo largo del torneo tanto en mi persona como en todo el grupo y la hinchada", añadió.

Por último, Torres habló sobre la importancia de tener jugadores experimentados como Hugo Rodallega y Andrés Mosquera en la plantilla. "No sabemos si vaya pesar o no, hay jugadores que tienen un recorrido, entre ellos mi persona. Podemos tener mucha experiencia, pero ahora tenemos alma de niños y queremos devorarnos lo que se nos ponga por delante y mañana (sábado) es el día que tenemos para hacerlo", concluyó el capitán.

Daniel Torres fue el autor del gol de Santa Fe contra Once Caldas, en El Campín. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Daniel Torres:

Santa Fe frente a equipos con muchos jugadores en defensa

"Nosotros nos hemos caracterizado por ser muy fuertes, por romper figuras que de pronto sean muy sólidas y aún así hemos conseguido hacerlo. En esta oportunidad con garra, corazón y con el planteamiento que el profesor nos diga, esperamos vencerlos y tener la victoria".

El mensaje para los aficionados 'cardenales'

"A la hinchada agradecerle apoyo que nos han dado, recordarles que el fundamento y el lema de la institución es la Santa Fe y que junto a ellos hemos hecho posible muchos años".

Palabras para los jugadores jóvenes del equipo

"A los jóvenes decirles que hay que disfrutar, muchas veces dejamos pasar esos sucesos que no se vuelven a repetir".

¿Cuándo juegan Santa Fe vs. Bucaramanga?

El partido de vuelta de la final de la Liga 2024-I será este sábado 15 de junio, a las 7:30 p.m. (hora Colombia), en el estadio El Campín.