"La Selección Colombia tiene en Luis Díaz a uno de los jugadores más completos del mundo"

La Selección Colombiaquiere ser protagonista en la Copa América 2024 y por eso se está preparando a tope. Por eso, este sábado se enfrentarán en un duelo de fogueo contra Bolivia, en tierras norteamericanas. En Gol Caracol hablamos con Diego Cabrera, exjugador de la selección del altiplano, quien además enfrentó a combinado 'tricolor' y jugó en nuestra liga.

Cabrera tiene 41 años y hace parte del cuerpo técnico de Oriente Petrolero, sin embargo, es muy recordado por su carrera como delantero en equipos como Blooming, The Strongest, Bolívar, Cerro Porteño, Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Santa Fe, Águilas Doradas, entre otros.

El exfutbolista fue campeón con Santa Fe en el 2012 y con la Selección de Bolivia alcanzó a disputar 18 encuentros y a marcar un gol. Cabrera jugó tres veces contra Colombia:

12 de octubre del 2007: 0-0 (55 minutos)

29 de marzo del 2009: 2-0 ganó Colombia (67 minutos)

11 de agosto del 2010: 1-1 (46 minutos)

Diego Cabrera con la Selección de Bolivia. AIZAR RALDES/AFP

¿Cómo ve a Colombia y a Bolivia para este partido de fogueo?

“Colombia siempre es un rival muy complicado, una selección bien difícil, tiene jugadores muy rápidos y que son eficientes, aparte que son goleadores en sus ligas, eso nos preocupa acá en mi país. Ahora mirando lo de Bolivia, me gustó lo que hizo contra México. Un equipo que tiene buen pie, buen manejo de pelota y estamos fallando es en el tema de finalizar las jugadas, pero la verdad que la intensidad y la jerarquía que está teniendo es bueno”.

¿A qué jugador de Colombia le debe tener cuidado Bolivia?

“Colombia está en un buen momento, tiene jugadores importantes que generan impacto y de los que debe tener cuidado esta Selección de Bolivia. Hay uno especial, Luis Díaz. Para mí de los completos que hay en todo el mundo. Es rápido, efectivo, uno no sabe si va a salir por la derecha, por la izquierda, el no saber si va a patear de lejos,si va a enganchar. Me gusta mucho, es un jugador muy admirable y aparte con una disciplina muy buena. Son jugadores que da gusto verlos. Uno prende la televisión, lo sustituyen y por decirlo así se acabó el partido para uno”.

¿Hay mucha diferencia entre Colombia y Bolivia?

“Sí puede marcar diferencia, pero yo siempre he dicho que el fútbol tiene sorpresas. Puede ganar el que está abajo como el que está arriba. Doy un ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la selección boliviana le metimos 6-1 a Argentina, nadie pensaba eso. O Colombia cuándo venció 5-0 también a Argentina. Este deporte es así. Puedes tener 10 opciones y no metes ni una”.

¿Qué papel tendrán Colombia y Bolivia en la Copa América?

“Para mí Colombia es una de las favoritas, así como Brasil, Argentina y Uruguay. Tienen jugadores de talento, que pueden ganar partidos ellos solos. Pueden ganar partidos al minuto 90, como al minuto 1. No sabes qué van a hacer, sacan una jugada de la galera. Por su parte, Bolivia va a sorprender mucho por los jugadores que tienen en medio campo, se conocen hace mucho tiempo y están a un nivel bárbaro y eso llena de mucha confianza”.