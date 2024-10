Dayro Moreno, el goleador de los 100 looks en el fútbol colombiano

Dayro Moreno es todo un personaje dentro y fuera de las canchas. El experimentado delantero del Once Caldas no para de sorprender con sus estilos a la hora de llevar su cabello, y en las últimas horas, destacó con un tono que no dudó en compartir en sus redes sociales.

A través de una historia en su perfil social de Instagram, el goleador del fútbol colombiano reveló una tonalidad rubia platinada en su melena, que fue acompañada por un corte. Dejando a sí que su nuevo 'look' luciera en todo su esplendor.

Y es que Moreno Galindo es de esos hombres que se preocupan por la moda y estar a la vanguardia en lo que se refiere a la colorimetría en el cabello. El artillero del 'blanco-blanco' se ha distinguido a lo largo de su exitosa carrera deportiva por innovar en sus cambios de estilo, desde su color de pelo natural, el negro, pasando por una diversidad de peinados como son las trenzas, el cabello largo, también ha apostado por llevar algunas líneas artísticas a los costados que le dan un toque extra a sus cortes. El pelo alisado también ha sido uno de sus fuertes.

Dayro Moreno con su color natural de cabello cuando jugó en Junior. Foto: Colprensa

Cada cambio de estilo y de cabello, Dayro lo comparte con sus seguidores quienes le dan clic al popular 'corazón' y dejan sus comentarios al respecto. El color rubio es el que ha predominado recientemente en su cabellera, pero ahora la lucirá un poco más clara en cada cancha del fútbol colombiano en la que diga presente con el Once Caldas.

El delantero tolimense, de 39 años, cuida tanto su estado físico como aspecto personal, destacándose así con su diversidad de estilos y 'looks' que no pasan desapercibidos entre los internautas. ¡Dayro Moreno es todo un fashionista del fútbol colombiano!

Dayrro Moreno y su diversidad a la hora de llevar su tono de cabello. Foto: Colprensa

Aquí el último 'look' de Dayro Moreno, el goleador del Once Caldas y del fútbol colombiano: