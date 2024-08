Diego Simeone le 'echó flores' a Real Madrid: "Los demás están para competir contra ellos"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este domingo que el inicio de LaLiga EA Sports parte con el Real Madrid "como mejor equipo de la temporada", pero "tendrá que demostrarlo con todos los futbolistas maravillosos que tiene", y "todos los demás" estarán "detrás para competir" contra el conjunto blanco en el nuevo curso.

"Todavía no cerramos la plantilla. A partir de no cerrar la plantilla, necesitamos enfocarnos en el partido de este lunes, ir viendo partido a partido cómo el equipo crece y no aislarnos de eso. Claramente, en principio, parte el Real Madrid como mejor equipo de la temporada y tendrá que demostrarlo con todos los futbolistas maravillosos que tiene", declaró en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino en Majadahonda.

"Y todos los demás estaremos detrás seguramente para competir contra el equipo que en estos momentos parecería que es de los mejores", expresó el entrenador argentino, que destacó que el conjunto rojiblanco viene trabajando en esta pretemporada "con mucho entusiasmo y mucha ilusión" y avisó de las "dificultades que va a representar este lunes el Villarreal", en un duelo "siempre complejo", en el estadio de la Cerámica.

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, en el partido por Copa del Rey contra el Real Madrid. PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

"Nosotros aspiramos a seguir compitiendo partido a partido, como hemos hecho siempre. No vamos a cambiar. Está claro que, sobre todo, el Barcelona sigue teniendo un equipo muy importante y el Real Madrid sigue teniendo a futbolistas que son fenomenales. Nosotros tenemos que pensar en nosotros. Como ya decíamos la pasada temporada, el Bilbao y la Real Sociedad crecen, el Villarreal, con el míster (Marcelino García Toral), seguramente competirá, y entiendo que tendremos una temporada importante a nivel general", avisó.

Publicidad

"Hay que abastecer a Sorloth"

En "una transición importante de muchos futbolistas que han dado al club un montón de cosas" y con "muchos chicos jóvenes que están empezando a encontrar un lugar dentro del equipo", el Atlético se ha reforzado este verano, hasta ahora, con el defensa Robin Le Normand y los delanteros Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Publicidad

"Las características de los tres son muy importantes, cada uno en su lugar. Sorloth es un delantero de área fuerte, que tuvo números extraordinarios la temporada pasada. Hay que abastecerlo. Evidentemente, necesita el juego posicional para que pueda jugar dentro del área, que es lo que le viene mejor. También tiene un buen paso para poder salir de contragolpe y de espaldas tiene un buen juego que nos puede generar poder atacar mejor. Esperemos que todo eso lo pueda reflejar", dijo del jugador procedente del Villarreal.

"A Robin ya lo vieron ustedes en la Eurocopa y los años anteriores en la Real Sociedad. Siempre hemos pensado en él por sus características de defensor para que nos ayude a seguir mejorando esa parcela y no tengo duda que sus características nos ayudarán a mejorar. Y, en cuanto a Julián, tenemos la expectativa todos de verlo y la ilusión de que puede ayudarnos a ser mejores", repasó.

"Buscamos seguir mejorando. Entendemos que todos los años no son iguales de cara a poder traer futbolistas. Hay momentos que las necesidades son de una manera o de otra y obviamente nos fuimos adaptando siempre a lo que se puede hacer. Hoy nos permite, después de las salidas que hemos tenido, tener futbolistas que vienen a generar un estímulo nuevo y acompañar sobre todo a los jóvenes que también van a ayudarnos para que esa energía nos haga sentir bien", expuso.