Eden Hazard reapareció jugando fútbol luego de dos años; impresionante cambio físico

Eden Hazard, quien fue estrella en la Selección de Bélgica y protagonizó sus mejores años como futbolista en el Chelsea, se le vio de vuelta en el césped, disputando un partido de fútbol aficionado; pero lejos de lo que fue alguna vez.

A sus 34 años, el exjugador mostró un evidente aumento de peso desde su retiro en el Real Madrid en 2023, y en su reciente aparición, el descontrol con el balón fue evidente.

Por medio de las redes sociales, se ha viralizado una video, donde se le ve a Eden Hazard jugando fútbol en un pequeño estadio y luciendo una camiseta con el mítico dorsal '10' que usó con los 'blues' y con su selección.

Las reacciones y comentarios no se hicieron esperar, muchos lamentando su estado físico a sus 34 años, y otros comparándolos con estrellas como Cristiano Ronaldoo Lionel Messi, que tienen 40 y 37 años, respectivamente, y aparentan un estado físico mucho mejor.

Es la primera vez en mucho tiempo que se le vuelve a ver al exfutbolista pisar una cancha, luego de la desafortunada noticia de su retiro a tan temprana edad, cuando llegó como fichaje estelar a la 'casa blanca'. Hoy se desconoce a qué se dedica el belga, pues es alejado de las redes sociales y tampoco se le ha vuelto ver vinculado al fútbol.

¿Por qué se retiró Eden Hazard del fútbol profesional?

Con 32 años, y en lo que parecía uno de los mejores momentos de su carrera, pues fichó por el Real Madrid, siendo catalogado como el sucesor de la mítica '7' de Cristiano Ronaldo, estuvo muy lejos de las expectativas que se tenían, debido a sus constantes lesiones; que no le permitieron mostrar su mejor faceta como jugador.

"Era mi sueño. No podía terminar mi carrera sin venir aquí…Perdí mi sitio, luego mi confianza, luego mis ganas. Pasé de ser duro contra tipos que me arrancaban la rodilla a levantarme de la cama, lesionado. Me hubiera gustado entender por qué, pero no podía…", dijo en una entrevista, meses después de anunciar la noticia de colgar los guayos.

"Esto demuestra que el Madrid es más grande que cualquier otra cosa. Es complicado jugar allí…Quizá necesitaba entrenar más. También tuve las lesiones equivocadas en los momentos equivocados. La operación, la placa, el encierro. Vuelvo, me duele, me fuerzo. Llega Ancelotti. Buena preparación, juego bien. Pero mi cuerpo, el dolor, las lesiones...", concluyó.