Edwin Cardona falló dos penaltis en Nacional vs. Sao Paulo y en redes evocaron a Martín Palermo

Bajo un marco espectacular de hinchas, con un ambiente festivo de principio a fin, el estadio Atanasio Girardot vivió la fiesta de la ida de octavos de final de Copa Libertadores con el duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo, de Brasil. Sin embargo, todo se opacó con un protagonista de primer nivel, como Edwin Cardona. Tras 90 minutos, el 0 a 0 fue el marcador del importante compromiso del torneo de la Conmebol.

Y es que Cardona tuvo una negra noche y no logró festejar, ya que falló dos penaltis, uno en cada tiempo, dejado con ganas de celebrar a los seguidores de los 'verdolagas'. En el primer fallo, el balón se fue desviado y en el segundo, el arquero Rafael atajó en buena forma, ante la mirada de todo un estadio pintado de verde.

Además de ese par de cobros, el antioqueño lució sin las luces y talento en la zona media de Nacional y evidentemente los errores lo minaron en lo anímico y en la confianza.

Edwin Cardona falló dos penaltis contra Sao Paulo, por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Mientras tanto desde el banquillo, el técnico Javier Gandolfi y sus asistentes mandaron voces de aliento al '10' y de hecho, solamente hasta el minuto 85 se ordenó su sustitución para darle paso al ecuatoriano Billy Arce.

Edwin Cardona abandonó la cancha al trote, y junto sus manos pidiendo perdón a la parcialidad del verde de Antioquia. Paso seguido, pateó algún objeto que se encontró en su camino rumbo a la banca, además luciendo visiblemente enojado y con señales de desconsuelo.

¿Qué dijeron en las redes sociales de Edwin Cardona?

Las críticas en contra de Bedoya abundaron en las redes sociales, en donde fueron ácidos con el experimentado mediocampista. Incluso no faltaron los que recordaron la Copa América de 1999, cuando el argentino Martín Palermo falló tres penaltis en un compromiso entre Colombia y Argentina.

Acá algunos comentarios sobre Cardona en la red social X

-Se puede criticar a Edwin Cardona por errar los dos penales, pero decir que se ‘arrugó’, jamás.

-De humanos es errar" Atte: Edwin el gordito Palermo Cardona.

-El técnico que dirija a Edwin Cardona de saber que él siempre fue de partidos. El día que usted vea mal a Cardona, ese día hay que reemplazarlo.

-Quedó demostrado que Edwin Cardona es el peor 10 que ha pasado por Nacional.