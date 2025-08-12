Publicidad

Nacional, que erró dos penales con Edwin Cardona, empató 0-0 contra Sao Paulo en Libertadores

Este martes, el conjunto brasileño salió sin un 'rasguño' del estadio Atanasio Girardot, tras empatar a ceros con los 'verdolagas', que intentaron de todo lado, pero no pudieron marcar.