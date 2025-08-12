Nacional, que erró dos penales con Edwin Cardona, empató 0-0 contra Sao Paulo en Libertadores

Este martes 12 de agosto, Atlético Nacional empató 0-0 con Sao Paulo, por el duelo correspondiente a la ida en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cabe destacar que, además del palo de Marino Hinestroza, los 'verdolagas' erraron dos penas máximas con Edwin Cardona, quien tuvo una noche para el 'olvido' enfrentando al conjunto 'tricolor'.

El encuentro de vuelta será el martes 19 de agosto, a las 7:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Morumbí.