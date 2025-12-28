Richard Ríos despidió el 2025 con 'amargo' empate; error y polémica en el 2-2 de Benfica

El uruguayo Rodrigo Zalazar y el español Pau Víctor, exjugador del Barcelona, firmaron este domingo el empate del Braga contra el Benfica 2-2 en la decimosexta jornada de la Liga Portugal.

Los de José Mourinho inauguraron el marcador con un gol del argentino Nicolás Otamendi en el minuto 29. El capitán encarnado remató de cabeza una falta lanzada por el ucraniano Georgiy Sudakov.

Sin embargo, antes de que acabara la primera parte fueron adelantados por el equipo local.

Con un gol de penalti del mediocentro uruguayo Zalazar en el minuto 38, el equipo dirigido por el español Carlos Vicens, exasistente de Pep Guardiola en el Manchester City, empató a las 'águilas'.



Víctor, formado en la cantera del Girona, marcó un tanto en el 35 que fue anulado por fuera de juego y, posteriormente, adelantó en el marcador a los locales después de que el delantero colombiano Richard Ríos perdiera la pelota en el área.

En la segunda mitad, el noruego Fredrik Aursnes selló el empate del equipo lisboeta entre protestas del Braga por una posible falta sobre Zalazar al inicio de la jugada que acabó en el gol para los visitantes.

Antes del pitido final, el portugués Ricardo Horta vio una roja y fue expulsado del campo, dejando a los de Vicens con un hombre menos.

Por otra parte, cabe destacar que a Benfica le anularon un gol, en el que Richard Ríos fue protagonista, poniendo un pase que terminaría en gol, pero que terminó siendo invalidado por una polémica falta del colombiano, que ya está dando de qué hablar en las redes sociales.

De ahí la 'bronca' con este empate, que pudo terminar siendo victoria a favor de las 'águilas'.

Con este resultado, el Benfica se mantiene en tercera posición con 36 puntos, por detrás del Oporto -primero- y del Sporting -segundo-, que todavía no han disputado sus partidos correspondientes a esta jornada. El Braga es quinto con 26 puntos.