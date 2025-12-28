Por Falcao García ya se bajaron del barco en Argentina; se 'pinchó' el sueño de muchos

Sobre Radamel Falcao García se habla mucho por estos días, previo a la apertura de un nuevo mercado de fichajes. Especialmente en territorio argentino, donde han relacionado al colombiano con varios equipos del rentado local.

Uno de ellos es Tigre; conjunto del que se había hablado, tenía la intención de incorporar al atacante samario, quien se encuentra como futbolista libre después de su paso por Millonarios en 2025.

Sin embargo, ante tanta expectativa e informaciones respecto al futuro del ‘Tigre’; una fuente primaria del cuadro argentino alzó la voz y se refirió a las reales posibilidades de incorporar a Radamel Falcao García para el próximo año.

"No, de Radamel no hay nada. Ayer (sábado) me preguntó alguien de prensa de acá, en privado, y le contesté al toque”, indicó de entrada el entrenador de Tigre, Diego Dabove, dejando claro que el equipo argentino no ha tenido intenciones de fichar al delantero de 39 años de edad.



Sumado a eso, el estratega del cuadro argentino agregó que no hay nada con el ‘cafetero’, derrumbando toda ilusión de los hinchas, quienes ya habían dejado sus mensajes de apoyo a través de las redes sociales: “Yo al periodista le dije la realidad, que ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada".

Pero eso no fue todo, pues Dabove también descartó otros nombres, tales como el de Lucas Alario, dejando claro que “fue una posibilidad en otro mercado, pero ahora no se habló en ningún momento”. Sin embargo, con Falcao García ya fuera de órbita y toda posibilidad, de quien sí se ha hablado y, del que se espera poder retener, es Jabes Saralegui.

“Le pedí a la gente del club que se quede. Obviamente tienen que negociar con Boca en caso de que lo vuelva a prestar, o también, que le aparezca alguna otra posibilidad para seguir transitando su carrera", complementó el entrenador de Tigre.

Evidentemente, esta información contrasta en un momento donde los hinchas de Tigre estaban ilusionados con la llegada de Falcao; así como varios posteos en redes lo dejan al descubierto. “39 años, 11 goles en 28 partidos. 6 meses, si sale mal buscamos otro delantero, no pasa nada, la parte importante del año es post mundial. Traigan a Radamel Falcao García, no es Nahuelpan, ES RADAMEL FALCAO GARCÍA. EL TIGRE A TIGRE”, dice uno de los mensajes en ‘X’ hacia el samario.

Habrá que ver qué sucede con el pasar de los días y cómo se desarrolla la situación de Falcao para este mercado de fichajes.