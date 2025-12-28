Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Por Falcao García ya se bajaron del barco en Argentina; se 'pinchó' el sueño de muchos

Por Falcao García ya se bajaron del barco en Argentina; se 'pinchó' el sueño de muchos

El 'Tigre', quien había 'sonado' con fuerza en las últimas horas para reconocido equipo argentino; ahora fue desestimado desde el propio club, donde no es y nunca fue opción.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Falcao García dio pista sobre su regreso al fútbol profesional.jpg
Falcao García sigue hablando sobre su regreso a las canchas.
Foto: @falcao.

Publicidad

Publicidad

Publicidad